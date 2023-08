メルカリ便送料込み

すでに絶版になります。

アストンマーチンが「バンキッシュ」の商標を持つため、オリジナル仕様での再販が叶わなかったバンキッシュのスペアボディセットです。

約35年前の製品で、現在では大変貴重な小鹿タミヤ製の当時モノになります。

ヴィンテージ 絶版 小鹿タミヤ RC 1/10 バンキッシュ スペアボディセット

ポリカボディに目立つ傷みや劣化は見受けられませんが、傷や擦り傷があります。

マーキングにもバンキッシュの文字や小スポンサーのロゴが含まれています。

目立つ黄ばみやヒビ割れなどの劣化は見受けられませんが、そのまま使用できるか分かりません。

オリジナル仕様での再販は絶望的で、現在では入手も困難ですので、コレクターの方や探していた方はいかがでしょうか?

パッケージには経年相応に傷・シミ・黄ばみ・汚れなどの傷みがあります。

プチプチに包んでダンボール梱包で発送します。

種類···パーツ・アクセサリー

ジャンル(ラジコン)···オフロードカー

スケール···1/10

完成品/組立品···組立品

商品の情報 ブランド タミヤ 商品の状態 傷や汚れあり

