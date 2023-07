uniform experiment

SEAM TAPE PLAIN TOE LEATHER SHOES

カラー : 黒

サイズ : 27cm

カッティングエッジなシューズを展開するAmbとのコラボレーションによるレザーシューズ。

素材には艶やかな光沢感が特徴のカーフレザーを使用。サイドに施したシームテープと張り出したコバが特徴的。

耐久性、グリップに富んだラバーソールを装着することで快適な歩行をサポート。

• Crafted by Amb

• Authentic lace up shoes

• Rubber sole

MATERIAL:CALF LEATHER / SEAM TAPE / RUBBER SOLE

Made in PORTUGAL

革靴

ローファー

プレーントゥ

レースアップシューズ

ドレスシューズ

ドクターマーチン

dr martens

サンダル

fc real bristol

bristol

ブリストル

sequel

シークエル

uniformexperiment

ユニフォームエクスペリメント

soph

ソフ

sophnet

ソフネット

fragment

フラグメント

fragmentdesighn

フラグメントデザイン

藤原ヒロシ

ネイバーフッド

neighborhood

wtaps

ダブルタップス

DESCENDANT

forty percent against rights

fpar

西山徹

supreme

シュプリーム

undercover

アンダーカバー

adidas

アディダス

NIKE

ナイキ

converse

A BATHING APE

エイプ

goodenough

グッドイナフ

godselection

ゴッドセレクション

ゴッドセレクショントリプルエックス

ヒステリックグラマー

tee

tシャツ

rats

way of life

regal

リーガル

redwing

レッドウィング

danner

ダナー

セットアップ

紳士靴

トリッカーズ

パラブーツ

trickers

do nothing congress

uniform experiment SEAM TAPE PLAIN TOE LEATHER SHOES カラー : 黒サイズ : 27cmカッティングエッジなシューズを展開するAmbとのコラボレーションによるレザーシューズ。素材には艶やかな光沢感が特徴のカーフレザーを使用。サイドに施したシームテープと張り出したコバが特徴的。耐久性、グリップに富んだラバーソールを装着することで快適な歩行をサポート。• Crafted by Amb• Authentic lace up shoes• Rubber soleMATERIAL:CALF LEATHER / SEAM TAPE / RUBBER SOLEMade in PORTUGAL革靴ローファープレーントゥレースアップシューズドレスシューズドクターマーチンdr martensサンダルfc real bristolbristolブリストルsequelシークエルuniformexperimentユニフォームエクスペリメントsophソフsophnetソフネットfragmentフラグメントfragmentdesighnフラグメントデザイン藤原ヒロシネイバーフッドneighborhoodwtapsダブルタップスDESCENDANTforty percent against rightsfpar西山徹supremeシュプリームundercoverアンダーカバーadidasアディダスNIKEナイキconverseA BATHING APEエイプgoodenoughグッドイナフgodselectionゴッドセレクションゴッドセレクショントリプルエックスヒステリックグラマーteetシャツratsway of liferegalリーガルredwingレッドウィングdannerダナーセットアップ紳士靴トリッカーズパラブーツtrickersdo nothing congress

