○アイテム

○型番

F1777-87298

○サイズ

タテ 23cm

ヨコ 40cm

マチ 15cm

ハンドル42cm

ショルダー96~114cm 取り外し可能 調整可能

平置き実寸。

着画はお断りいたします。

○状態

多少の使用感、剥がれはありますが目立つこともなく

まだまだご使用いただけます!

まだまだご使用頂けます!!

○詳細

コーチのレザー2wayのショルダーバッグです!

セレクトショップにて購入した確実正規品です。

レザーバッグで光沢があり高級感に満ち溢れており、

ファッションのアクセントとなるバッグとしては

これ以上にない商品です!

デザインをとっても

オールレザー、2way、ロゴ金具

とコーチの人気のデザイン盛り沢山の

アイテムとなっております!

機能面でも写真のように

普段よく使う携帯、長財布、500mlのペットボトルはもちろん、

携帯、タオル、化粧品類全て収納可能で

普段使いにぴったりです!

お色は人気のカラー、ブラックです!

光沢感があり、シックで上品なカラーですし

コーディネートにも反映しやすいカラーです!

この機会にいかがでしょうか??

○カラー

ブラック

黒

○素材

レザー

○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

NO.00

○アイテムCOACH コーチショルダーバッグ ハンドバッグ 2way スワッガーレザー クロスボディ 肩掛け 斜め掛け ターンロックユニセックス 男女兼用 メンズ レディースゴールド金具 ショルダー紐調整可能、取り外し可能ロゴ金具 ロゴ型押し 馬車ロゴ チャーム付きブラック 黒○型番F1777-87298○サイズタテ 23cmヨコ 40cmマチ 15cmハンドル42cmショルダー96~114cm 取り外し可能 調整可能平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態多少の使用感、剥がれはありますが目立つこともなくまだまだご使用いただけます!まだまだご使用頂けます!!○詳細コーチのレザー2wayのショルダーバッグです!セレクトショップにて購入した確実正規品です。レザーバッグで光沢があり高級感に満ち溢れており、ファッションのアクセントとなるバッグとしてはこれ以上にない商品です!デザインをとってもオールレザー、2way、ロゴ金具とコーチの人気のデザイン盛り沢山のアイテムとなっております!機能面でも写真のように普段よく使う携帯、長財布、500mlのペットボトルはもちろん、携帯、タオル、化粧品類全て収納可能で普段使いにぴったりです!お色は人気のカラー、ブラックです!光沢感があり、シックで上品なカラーですしコーディネートにも反映しやすいカラーです!この機会にいかがでしょうか??○カラーブラック黒○素材レザー○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。NO.00

