ご覧頂きありがとうございます。

ご覧頂きありがとうございます。《ファッション出品一覧》#chumi_fashion《アイテム》WACKO MARIA ワコマリア レオパード ウールスタジャン 豹柄 スタジアムジャンバー ジャンパーGUILTY PARTIES ギルティーパーティーズパラダイス東京 木村拓哉 キムタク 窪塚洋介 舐達磨 なめだるま ケンコバ コムドットひゅうが等が愛用のブランド最近コムドットのやまとくんが似たようなスタジャンを中田敦彦さんの動画にて着用していました。《サイズ》M約着丈62肩幅46身幅54《状態》目立ったダメージ等なくまだまだ問題なくご着用いただけます。《カラー》黒 ブラック Black×白 ホワイト White アイボリーヒョウ柄 豹柄 レオパード※撮影環境や使用端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。《購入元》ブランドリユース店 鑑定済商品日本流通自主管理協会加盟店(AACD)質屋・古物市場・ストア商品#chumi_fashion希少アイテム出品中。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ワコマリア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

