◎ご覧頂き、ありがとうございます。

希少品 美品 ポロ ラルフローレン サファリシリーズ リュック キャンパス



◎フォロー割等のお得なお値引き情報は、プロフィールをご覧下さい。

PLINIO VISONA FOR Leilian

◎出品商品は、ブランド直営店、もしくはブランドショップで購入した物で、全て鑑定済の正規品になります。

ご安心してお求め下さい。

【ブランド名】

PRADA

プラダ

#Konokonokono出品バッグ →他にも出品しております。

#Konokonokono出品

【仕様】

メイン:巾着+ボタン式

内側:ファスナー式ポケット×1

外側:ベルト式+ボタン式ポケット×2

【コンディション】

■ランク《外:A 1部B 内:A 1部B》

※ランクの詳細については、プロフィールをご覧下さい。

{備考・ダメージ詳細など}

外側は縁に若干の変色がございますが、カーキカラーですのであまり目立たないと思います。(画像8、9)

内側は入口周りが変色、内ポケットの中の前側の方に色移りやシミが御座います。(画像9)

その他は多少の使用感はございますが、目立った汚れやダメージ、不具合などはなく、これからもご愛用頂けるコンディションです。

【商品詳細】

■カラー/カーキ

■素材/ナイロン

■実寸サイズ

※素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい

横約29cm

縦約28.5cm

マチ約14.5cm

商品の情報 ブランド プラダ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 ブランド プラダ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

