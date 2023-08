独特な店 DVD 矢沢永吉 MILES MILES AND ミュージック

迅速丁寧をモットーに送料無料で即日発送します。

郷ひろみ 50周年 Blu-ray

中古品ですのでケースとレーベル面に多少スレはありますが、

ディスクの再生面は目立った傷もなく再生確認済ですので

安心してお買い求め下さいませ。

過去にVHSで発売された13タイトル+2000年日本武道館コンサートツアー、2002年東京スタジアムライブ、特典映像DVDの合計15+1タイトルの「THE LIVE EIKICHI YAZAWA DVD BOX」から単品販売です。

収録内容

1. ROCKIN' MY HEART

2. CAN GO

3. SUGAR DADDY

4. 抱かれたい、もう一度 (LOVE THAT WAS LOST)

5. 50% DREAM

6. TRYIN' TO FIND MY WAY HOME

7. YOKOHAMA FOGGY NIGHT

8. 黒く塗りつぶせ

9. YOU

10. チャイナ・タウン

11. アイ・ラヴ・ユー,OK

12. YES MY LOVE

13. HEY BOBBY

14. WITHOUT YOU

15. トラベリン・バス

16. PRETTY WOMAN

17. LAHAINA

【まとめ割】当ショップから複数ご購入の場合は、2点目以降200円ずつ割引致しますのでコメント下さい。

※お値下げ交渉はご遠慮下さい<(__)>

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

