80s Champion Reverse Weave Hoodie navy

着丈: 約58cm

身幅: 約60cm

目なし。トリコタグ。made in usa。

肩に若干ほつれ、フード部と本体にやや汚れがございますので、写真をご確認下さい。

色はネイビーでサイズはLのグッドサイズ。探していた方は是非。

年代物なので、返品や交換は受け付けておりません。古着、ヴィンテージ品に対するご理解の無い方、状態を気にする神経質な方は購入をご遠慮下さい。

カラー...ブルー

袖丈...長袖

柄・デザイン...無地/ワンポイント

タイプ...プルオーバー

商品の情報 商品のサイズ L ブランド チャンピオン 商品の状態 やや傷や汚れあり

