【第1位獲得！】 siroca 2020年製 シロカ SS-M151 食器洗い乾燥機 調理機器

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Cook 4 me Express 電気圧力鍋 電気調理鍋

下記説明事項を最後まで良くお読み下さい。

未使用 定価1.9万 リンナイ ガス炊飯器 RR-035GS-D 都市ガス RP

内容を良く理解した上でのご入札をお願い申し上げます。

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◇商品説明

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食洗機の上部給水口へ、給水カップで給水することで使用いただけます。

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詳細状態に関しては写真をご確認下さいませ。

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◇使用詳細

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◇商品状態

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通電確認済み

シャープ ヘルシオ ホットクック 2.4L KN-HW24G-R



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自宅保管の商品の為ご理解のある方のご入札お願いします。

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素人検品になりますので見落とし等ある場合がございます、ご了承の上ご入札お願い致します。

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詳しい詳細は写真をご確認くださいませ。

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◇注意事項

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・すり替え防止の為、発送後の返金・返品は一切行いません。

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・商品状態の勘違いによる返品も行いません。ご入札は慎重にお願いします。

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・自宅保管の商品になります。

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・現状渡しになりますのでお願い致します。

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・著しく評価の低い（悪い）方や、いたずら入札とこちらで判断した場合は予告なく入札の取り消しを行なう場合が御座います。予め御了承願います。

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・素人判断になりますので、キズ、凹み等の見落としがあるかもしれません。

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・新品ではございませんので神経質な方、完璧な物をお探しの方のご入札はお控え下さい。

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・スマートフォンでの撮影になりますので、実物と色が異なる場合がございますがご了承ください。

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閲覧頂きありがとうございます。下記説明事項を最後まで良くお読み下さい。内容を良く理解した上でのご入札をお願い申し上げます。同時に多数出品しております◇商品説明水道工事不要予約タイマー付き食洗機の上部給水口へ、給水カップで給水することで使用いただけます。【サイズ】奥行：42cm幅 ：43.5cm高さ：43.5cm詳細状態に関しては写真をご確認下さいませ。おまけ付き写真にある物が全てです。◇使用詳細中古品◇商品状態通電確認済み自宅保管の商品の為ご理解のある方のご入札お願いします。素人検品になりますので見落とし等ある場合がございます、ご了承の上ご入札お願い致します。詳しい詳細は写真をご確認くださいませ。◇注意事項・すり替え防止の為、発送後の返金・返品は一切行いません。・商品状態の勘違いによる返品も行いません。ご入札は慎重にお願いします。・自宅保管の商品になります。・現状渡しになりますのでお願い致します。・著しく評価の低い（悪い）方や、いたずら入札とこちらで判断した場合は予告なく入札の取り消しを行なう場合が御座います。予め御了承願います。・素人判断になりますので、キズ、凹み等の見落としがあるかもしれません。・新品ではございませんので神経質な方、完璧な物をお探しの方のご入札はお控え下さい。 ・スマートフォンでの撮影になりますので、実物と色が異なる場合がございますがご了承ください。

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