SnowMan 担降りのため出品致します。

アルバムに入れて保管していたため折れなど目立った傷はないです。

Jr時代のは画像の通り

デビュー後はブラザービート以外は抜け無し個人のはD.D.からスノラボまであります。

全部で400枚以上はあると思います。

このままアルバムに入れて発送させていただきます。

即購入

シングル名など言っていただければバラ売りも可能ですがおまとめでお安くさせていただいてます。

また定価よりもお安いと思います。

常識範囲内でしたらお値下げ可能です

購入意思のないいいね辞め下さい。

また質問等ございましたらコメント欄までお願い致します。

素人管理のため神経質な方、完璧を求める方は購入は御遠慮ください。

#岩本照 #深澤辰哉 #渡辺翔太 #向井康二 #阿部亮平 #目黒蓮 #宮舘涼太

#佐久間大介 #ラウール #SnowMan #滝沢歌舞伎

#ジャニーズ #Johnnys

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

