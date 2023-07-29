衝撃特価 プラチナ ピアス ダイヤVSクラス 箱付き 鑑定書 ラウンドブリリアントカット ピアス(両耳用)

材質···プラチナ Pt900刻印あり

新美品 KK895

···ダイヤ VSクラス0.12 0.12

【新品】15mm ピアス 天然石カルセドニー／WG アルハンブラ



CHANEL ピアス ココマーク シャネル ヴィンテージ

全長 約2mm強

ディオール パール ピアス 星



アガットaget 2019 winter 限定 ピアス&ピアスチャームセット



【新品未使用】BOTTEGA VENETA プリーツ ミニフープピアス ゴールド

ラウンドブリリアントカット

ヴァンドーム青山 ゴールドピアス K10 ロングピアス アクセサリー 箱あり

小ぶりです。

【人気・販売終了モデル】ディオール レディース ピアス イヤリング パール



新品未使用 Viviene Westwood Jenny RHD ピアス

1.2枚目はマクロレンズでの写真です。

ete ピンクゴールドピアス



k18 k10 パイプフープピアス

10年ほど前に購入

ご近所物語 ハッピーベリー 矢沢あい りぼん展 ピアス

ほとんど使用してませんが長期自宅保管品となります。

アクセサリー作家坂井明博氏のカラスのピアス



プラチナ pt900 ピアス エメラルド 0.34 0.34ct 0.76 g

鑑定書、箱付き

K18 18金 フープピアス ピンクゴールド ペア ♡

宅急便コンパクトでの発送となります。

ルビーミニサイズピアスk18



★レア⭐︎ 新品未使用 CHANEL パステルパールロングピアス

すり替え防止のため返品対応できかねます

Pt900 プラチナ 計1.0ct BKダイヤプラチナブラックダイヤピアス 特A

ご了承の程よろしくお願いします

商品の情報 ブランド ジュエリーツツミ 商品の状態 全体的に状態が悪い

材質···プラチナ Pt900刻印あり···ダイヤ VSクラス0.12 0.12 全長 約2mm強ラウンドブリリアントカット小ぶりです。1.2枚目はマクロレンズでの写真です。10年ほど前に購入ほとんど使用してませんが長期自宅保管品となります。鑑定書、箱付き宅急便コンパクトでの発送となります。すり替え防止のため返品対応できかねますご了承の程よろしくお願いします

商品の情報 ブランド ジュエリーツツミ 商品の状態 全体的に状態が悪い

K18(18金) ターコイズ トルコ石 フープ わっかピアス 新品最高級モアサナイト モアッサナイト マーキスフラワー ピアス【値下げ】クロエ バロックパールピアス 淡水パール×ブラスK18・18金フープピアスティファニー オープンハート ピアス揺れる 定番 計 0.2ct ダイヤモンド K18PG ピアス 鑑別書付きK451 1.35カラット モアサナイト ピアス 四角鑑定書付き プラチナネックレスk10 スタージュエリーガール ロングピアス