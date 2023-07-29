お知らせ ログイン 会員登録 出品
衝撃特価 プラチナ ピアス ダイヤVSクラス 箱付き 鑑定書 ラウンドブリリアントカット ピアス(両耳用)

商品の説明

材質···プラチナ Pt900刻印あり
新美品 KK895
···ダイヤ VSクラス0.12 0.12
【新品】15mm ピアス　天然石カルセドニー／WG アルハンブラ

CHANEL ピアス　ココマーク　シャネル　ヴィンテージ
全長 約2mm強
ディオール　パール　ピアス　星

アガットaget 2019 winter 限定 ピアス&ピアスチャームセット

【新品未使用】BOTTEGA VENETA プリーツ ミニフープピアス ゴールド
ラウンドブリリアントカット
ヴァンドーム青山 ゴールドピアス K10 ロングピアス アクセサリー 箱あり
小ぶりです。
【人気・販売終了モデル】ディオール　レディース　ピアス　イヤリング　パール

新品未使用　Viviene Westwood Jenny RHD ピアス
1.2枚目はマクロレンズでの写真です。
ete ピンクゴールドピアス

k18 k10 パイプフープピアス
10年ほど前に購入
ご近所物語 ハッピーベリー 矢沢あい りぼん展 ピアス
ほとんど使用してませんが長期自宅保管品となります。
アクセサリー作家坂井明博氏のカラスのピアス

プラチナ　pt900 ピアス　エメラルド　0.34 0.34ct 0.76 g
鑑定書、箱付き
K18 18金 フープピアス ピンクゴールド ペア　♡
宅急便コンパクトでの発送となります。
ルビーミニサイズピアスk18

★レア⭐︎ 新品未使用　CHANEL パステルパールロングピアス
すり替え防止のため返品対応できかねます
Pt900 プラチナ 計1.0ct BKダイヤプラチナブラックダイヤピアス　特A
ご了承の程よろしくお願いします

K18(18金)　ターコイズ　トルコ石　フープ　わっかピアス　新品

商品の情報

ブランドジュエリーツツミ
商品の状態全体的に状態が悪い

最高級モアサナイト　モアッサナイト　マーキスフラワー　ピアス

【値下げ】クロエ　バロックパールピアス　淡水パール×ブラス

K18・18金フープピアス

ティファニー　オープンハート　ピアス

揺れる 定番 計 0.2ct ダイヤモンド K18PG ピアス 鑑別書付き

K451 1.35カラット モアサナイト ピアス 四角

鑑定書付き プラチナネックレス

k10 スタージュエリーガール　ロングピアス
材質···プラチナ Pt900刻印あり···ダイヤ VSクラス0.12 0.12 全長 約2mm強ラウンドブリリアントカット小ぶりです。1.2枚目はマクロレンズでの写真です。10年ほど前に購入ほとんど使用してませんが長期自宅保管品となります。鑑定書、箱付き宅急便コンパクトでの発送となります。すり替え防止のため返品対応できかねますご了承の程よろしくお願いします

商品の情報

ブランドジュエリーツツミ
商品の状態全体的に状態が悪い

衝撃特価 プラチナ ピアス ダイヤVSクラス 箱付き 鑑定書 ラウンドブリリアントカット ピアス(両耳用)

0分钟前

衝撃特価 プラチナ ピアス ダイヤVSクラス 箱付き 鑑定書 ラウンドブリリアントカット ピアス(両耳用)

¥12,800 ¥10,880

(税込) 送料込み
2
7
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

5088d2fc

 1837

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (7)

5088d2fc
衝撃特価 プラチナ ピアス ダイヤVSクラス 箱付き 鑑定書 ラウンドブリリアントカット ピアス(両耳用) 衝撃特価 プラチナ ピアス ダイヤVSクラス 箱付き 鑑定書 ラウンドブリリアントカット ピアス(両耳用)

休日限定 プラチナ ピアス ダイヤVSクラス 箱付き 鑑定書 ラウンド

休日限定 プラチナ ピアス ダイヤVSクラス 箱付き 鑑定書 ラウンド


高い品質ピアス プラチナ ダイヤVSクラス 鑑定書 ラウンドブリリアント

高い品質ピアス プラチナ ダイヤVSクラス 鑑定書 ラウンドブリリアント


高い品質ピアス プラチナ ダイヤVSクラス 鑑定書 ラウンドブリリアント

高い品質ピアス プラチナ ダイヤVSクラス 鑑定書 ラウンドブリリアント


ラウンドブリリアントカット ダイヤモンド ピアス 0.50 ct プラチナ チェカ 鑑定書付 | cheka Diamond & Jewelry powered by BASE

ラウンドブリリアントカット ダイヤモンド ピアス 0.50 ct プラチナ チェカ 鑑定書付 | cheka Diamond & Jewelry powered by BASE


プラチナ・ダイヤモンド0.1ct（VSクラス・H&C・鑑別書カード付） シングルピアス 片耳用 - DIAN POOL ダイアンプール - ジュエリー通販 -

プラチナ・ダイヤモンド0.1ct（VSクラス・H&C・鑑別書カード付） シングルピアス 片耳用 - DIAN POOL ダイアンプール - ジュエリー通販 -


ラウンドブリリアントカット ダイヤモンド ピアス 0.30 ct プラチナ チェカ 鑑定書付 | cheka Diamond & Jewelry powered by BASE

ラウンドブリリアントカット ダイヤモンド ピアス 0.30 ct プラチナ チェカ 鑑定書付 | cheka Diamond & Jewelry powered by BASE


ラウンドブリリアントカット ダイヤモンド ピアス 0.50 ct プラチナ チェカ 鑑定書付 | cheka Diamond & Jewelry powered by BASE

ラウンドブリリアントカット ダイヤモンド ピアス 0.50 ct プラチナ チェカ 鑑定書付 | cheka Diamond & Jewelry powered by BASE

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 衝撃特価 プラチナ ピアス ダイヤVSクラス 箱付き 鑑定書 ラウンドブリリアントカット ピアス(両耳用)
© www.inba.net, Inc.