割引クーポン 28cm フラグメント×NIKEダンクハイ シティパック ミッドナイトネイビー スニーカー

※室内試着のみの新古品となりますが、タグは外してしまってますので、気になる方はご遠慮下さい。

購入後、室内で試着のみ致しましたが、すぐに履くつもりで、タグは切ってしまいましたが、外を歩いていませんので、新古品と思って頂ければ幸いです。

■サイズ 28㎝

【付属品】

■元箱

■黒タグ

■付属のシューキーパー

【お値引きについて】

◆フォローワー様は、フォロー割りで更にお得★

◆5,000円未満の新品商品につきましては、リピーター様100円引きさせて頂いておりますので、フォロー+リピート購入で5,000円未満であっても毎回200円引きさせて頂きます

新品、中古問わず購入金額によって割り引き率が変わります

✅5,000円未満 100円引き

✅5,000円以上 500円引き

✅10,000円以上 1,000円引き

✅リピーター様+100円引き

No.179

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

