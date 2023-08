【商品情報】

クリスチャンルブタン

サイズ表記「42」

26.5センチ程度

つま先部分にスタッズ、全体にラメ、グリッターのハイカットスニーカーです。

普段26.5センチを履いている方にオススメです。

※大手会員制ブランドオークション 古物市場購入 鑑定済み(古物商許可証所持)

★商品の状態★

外観、インソールともに使用感少なく美品です。

ソール、仕様によるスレが少し見られます。

使用回数は少ないと思います。

画像も合わせてご確認下さい。

【アパレル販売中!】

#アパレル色々販売中ビートたけし

★購入に際して★

無言購入大歓迎です!

不明点はコメント下さい。

記載されている情報は、出品者が見た感じの情報です。

見逃している部分があるかもしれませんので、画像をよくご確認下さい。

画像にあるものが全てです。

神経質な方は、ご購入をお控え下さい。

ご購入後メッセージ等いただかないで大丈夫です。

基本的に翌日発送をしておりますが、翌日発送が難しい場合、こちらより発送予定日をメッセージでお知らせいたします。

複数商品の御購入をご希望の場合コメントお願いいたします。「専用」を作ります。

単体での購入について「専用」は作りません。

商品の詳細についてご不明点はご連絡お願いします。

値切り交渉をしたい方は、プロフィールをお読みの上お願いします。

値切り交渉をされたい場合、送料や梱包の手間等を考慮してお願いいたします。明らかに無茶な値引き交渉はご遠慮下さい。

28

シューズ20

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド クリスチャンルブタン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

