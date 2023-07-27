割引 ヴィンテージ　カレッジリング　スクールリング　指輪　ブルー　シルバー　20号前後 リング

他のサイトでも出品中ですので、ご購入の際はコメントください。

シルバーリング navajo silver ring



サファイア in SKTリング シルバー925

ヴィンテージのカレッジリングです。

美品 GUCCI グッチ リング 指輪 アラベスクインターロッキングGG



GUCCI グッチ アラベスク ワイド スクエアG シルバー 925 リング

20年近く前に購入しました！

JAP工房 スターウォーズ シルバーリング C-3PO 希少

ブルーの石がカッコいい逸品です。

◆激レア◆シグネットリング◆9金無垢9k◆メンズ◆アンティーク◆指輪◆12号

サイズが少し大きかったので内側に透明マニキュアを重ねて塗布してサイズ調整しました。

メンズシルバーリング

そのまま出品しますが、除光液などで拭き取れば、もう1サイズほどアップすると思います。

ターコイズ インディアンジュエリー ビスビー 指輪 bisbee シルバー



GUCCI ダブルGシルバーリング22号

ヴィンテージになるので細かい傷や汚れはあります。

@たいがさん専用HUFリング2点送料なし



ブラッディマリー ミクスチャーリング 混合 4連リング

石カラー ブルー 素材不明

インディアンジュエリー ホピ族 Mitchell Sockyma 波 リング

指輪カラー シルバー

最終価格(^^)ホピ フェルナンド プフヘフバヤ作 バタフライ リング

素材 合金

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

他のサイトでも出品中ですので、ご購入の際はコメントください。ヴィンテージのカレッジリングです。20年近く前に購入しました！ブルーの石がカッコいい逸品です。サイズが少し大きかったので内側に透明マニキュアを重ねて塗布してサイズ調整しました。そのまま出品しますが、除光液などで拭き取れば、もう1サイズほどアップすると思います。ヴィンテージになるので細かい傷や汚れはあります。石カラー ブルー 素材不明指輪カラー シルバー素材 合金

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

美品 GUCCI 指輪 Gリング 20号ARIZONA FREEDOM 12mmプレーンブレス喜平 ブレスレット ハート クロス シルバー925 19cmVERSACE チェーンリング 23号NiKo様専用フランス スターリング シルバー リング ヴィンテージ セットヴィンテージ カレッジリング スクールリング 指輪 ブルー シルバー 20号前後ロンワンズ レナードカムホートラブバイトリング 8号