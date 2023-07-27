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割引 ヴィンテージ　カレッジリング　スクールリング　指輪　ブルー　シルバー　20号前後 リング

商品の説明

他のサイトでも出品中ですので、ご購入の際はコメントください。
シルバーリング　navajo silver ring

サファイア in SKTリング シルバー925
ヴィンテージのカレッジリングです。
美品 GUCCI グッチ リング 指輪 アラベスクインターロッキングGG

GUCCI グッチ アラベスク ワイド スクエアG シルバー 925 リング
20年近く前に購入しました！
JAP工房 スターウォーズ　シルバーリング　C-3PO 希少
ブルーの石がカッコいい逸品です。
◆激レア◆シグネットリング◆9金無垢9k◆メンズ◆アンティーク◆指輪◆12号
サイズが少し大きかったので内側に透明マニキュアを重ねて塗布してサイズ調整しました。
メンズシルバーリング
そのまま出品しますが、除光液などで拭き取れば、もう1サイズほどアップすると思います。
ターコイズ　インディアンジュエリー　ビスビー　指輪　bisbee シルバー

GUCCI ダブルGシルバーリング22号
ヴィンテージになるので細かい傷や汚れはあります。
@たいがさん専用HUFリング2点送料なし

ブラッディマリー ミクスチャーリング 混合　4連リング
石カラー　ブルー　素材不明
インディアンジュエリー ホピ族 Mitchell Sockyma 波 リング
指輪カラー　シルバー
最終価格(^^)ホピ　フェルナンド　プフヘフバヤ作　バタフライ　リング
素材　合金

美品　GUCCI 指輪　Gリング　20号

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

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他のサイトでも出品中ですので、ご購入の際はコメントください。ヴィンテージのカレッジリングです。20年近く前に購入しました！ブルーの石がカッコいい逸品です。サイズが少し大きかったので内側に透明マニキュアを重ねて塗布してサイズ調整しました。そのまま出品しますが、除光液などで拭き取れば、もう1サイズほどアップすると思います。ヴィンテージになるので細かい傷や汚れはあります。石カラー　ブルー　素材不明指輪カラー　シルバー素材　合金

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

割引 ヴィンテージ　カレッジリング　スクールリング　指輪　ブルー　シルバー　20号前後 リング

58分钟前

割引 ヴィンテージ　カレッジリング　スクールリング　指輪　ブルー　シルバー　20号前後 リング

¥11,500 ¥9,775

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