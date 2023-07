✦お得のセット売り✦

《バック》

ブランド名…FURLA/フルラ

カラー…ブラック

付属品…お買い上げカード、ショルダーストラップ

購入経路…FURLAりんくうプレミアム・アウトレット店

購入日…2020年12月7日

⚠ショルダーストラップに傷、剥がれあり。

⚠傷、使用感、型崩れあり。

《長財布》

ブランド名…FURLA/フルラ

カラー…ブラック

付属品…箱、保存袋

購入経路…大手買取業者様などが参加する古物市場(鑑定済みの正規品です。)

購入日…令和5年5月

⚠目立つ傷等無く、可愛いデザインとなっております(⁠•⁠ө⁠•⁠)⁠♡

中古ですので

使用にともなう傷等がございます。

写真でご確認お願いいたします。

神経質の方はご遠慮ください。

✦返金保証✦

万が一正規品でないなどの不具合がありました場合には、返品・返金対応させていただきますのでご安心ください。

ご質問等ございましたら

ご遠慮なくご連絡ください。

古物商・沖縄県公安委員会許可

第971052300271号

商品の情報 ブランド フルラ 商品の状態 やや傷や汚れあり

