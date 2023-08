※着用モデル

身長173cm、痩せ型

【商品特徴】

Champion(チャンピオン) のリバースウィーブスウェットです。

【ポイント】

刺繍タグ付きの90年代アメリカ製のヴィンテージリバースウィーブスウェット。リバースウィーブでも特に人気の高いカレッジデザインの染み込みプリント&霜降り生地です。

リバースウィーブは洗濯時の縦方向の縮みを防ぐために1934年にChampion社によって開発された手法で、通常のスウェットとは縦横逆方向に素材を使用している点が特徴です。横方向の縮身をカバーするためのサイドリブや、コットン率の高い重みのある生地感など、その特徴的なクラシカルな見た目から近年人気の高騰しているアイテムです。

【状態】

首リブと腹部に汚れあり(画像)

※USED品のため、古着にご理解のある方のみお買い求めていただくようお願いいたします。

【サイズ】

・表記サイズ

XL

・実寸

着丈 66cm

身幅 61cm

肩幅 53cm

袖丈 62cm

【カラー】

グレー

【素材】

コットン89%

ポリエステル8%

ビスコースレーヨン3%

【原産国】

アメリカ合衆国

【管理番号】

TN0108

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド チャンピオン 商品の状態 やや傷や汚れあり

