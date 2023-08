ピンクハウスのドットワンピースです。

MICA&DEAL【36】ロング丈 ワンピース 透け感 ブラック

ヴィンテージ品となります。少しリボンに使用感がございますが、他の部分は良い状態かと思います。

ribbon様専用 スナイデル 2wayスリーブプリントワンピース

ヴィンテージ品のためやや傷汚れありとさせて頂きます。ヴィンテージに御理解ください。

【サクラ】SACRA バックタイワンピース Mサイズ相当



美品 23区 ビンテージフラワーワンピース ブラック 44 大きいサイズ

結ぶタイプのリボンがたくさん着いており、胸元のピンタックが波線になっていてとっても可愛らしい1着となっております。

コムデギャルソン ワンピース



Diagram スカーフチュールワンピース WEB限定カラー 22AW 36

スカートは、ハンガーにかけると貧弱そうに見えますが、実際は生地をたっぷり使っているため、シルエットがとても美しく、女の子らしいデザインとなっております。

✨美品✨セルフォード スカラップ セーラー ワンピース 三上悠亜着用



お値下げ☆MARIED’OR ニット ベスト ワンピース

ウエストはLサイズの母でも着ることができるくらいの長さです。

ジャーナルスタンダードラックス/ボタニー ampleプルワンピース/ブラック

また、ウエストはゴムになっているため、着脱はかなり楽です。ゴムも締め付けることはなく、ウエストラインを綺麗に見せてくれます。

大きいサイズ42✨ S'MaxMara フレアワンピース 総柄 りぼん 洗える

身幅は53となっております。

SEVEN TEN by MIHO KAWAHITO ティアードドレス



新品 ホールドカラーフレアドレス

ボタンは外すことも出来るため、下にペチコートを履いて、わざと見せて着ても可愛いと思います。

ルルウィルビー ドット ボウタイ ワンピース 長袖 春 1 ベージュ 新品



アトリエナルセフォーマルワンピース

袖は、半袖の中でも7分袖に近い長さとなっております。これから暑くなるこの季節にいかがでしょうか。

■san様専用■ルグラジック ワンピース



試着のみ正規品 CLANE 3WAY DOUBLE FACE ONE PIECE

丈は125cmです。

deuxieme classe Sun Dress ワンピース 美品❗️

153cm着用で足首寄りのふくらはぎくらいの丈となります。

アダムエロペ ふくれジャカードキャミワンピース



ゆうきこうきのママ様おまとめ2点 美品 オードリーアンドジョンワッド ワンピース

トラブル防止やイメージ違いを防ぐため、お値下げ、お取り置き、専用出品は致しておりません。何卒ご了承ください。

【新品】CADUNE ワンピース



ジェラードピケ ルームウエア タグ付き



GANNI ジャガードワンピース

#ピンクハウス

snidel プリーツロングワンピース

#ワンピース

☆INA☆様専用です。

#ドット

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ピンクハウス 商品の状態 やや傷や汚れあり

ピンクハウスのドットワンピースです。ヴィンテージ品となります。少しリボンに使用感がございますが、他の部分は良い状態かと思います。ヴィンテージ品のためやや傷汚れありとさせて頂きます。ヴィンテージに御理解ください。結ぶタイプのリボンがたくさん着いており、胸元のピンタックが波線になっていてとっても可愛らしい1着となっております。スカートは、ハンガーにかけると貧弱そうに見えますが、実際は生地をたっぷり使っているため、シルエットがとても美しく、女の子らしいデザインとなっております。ウエストはLサイズの母でも着ることができるくらいの長さです。また、ウエストはゴムになっているため、着脱はかなり楽です。ゴムも締め付けることはなく、ウエストラインを綺麗に見せてくれます。身幅は53となっております。ボタンは外すことも出来るため、下にペチコートを履いて、わざと見せて着ても可愛いと思います。袖は、半袖の中でも7分袖に近い長さとなっております。これから暑くなるこの季節にいかがでしょうか。丈は125cmです。153cm着用で足首寄りのふくらはぎくらいの丈となります。トラブル防止やイメージ違いを防ぐため、お値下げ、お取り置き、専用出品は致しておりません。何卒ご了承ください。#ピンクハウス#ワンピース#ドット

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ピンクハウス 商品の状態 やや傷や汚れあり

ピンクハウス アイスクリーム柄 ミディワンピースTHE RERACS ザリラクス エプロンドレス美品✨ミッソーニ オレンジタグ ロングワンピース ストール付き ボーダー L 青herlipto Destiny Ruffled Long Dress Sダズリン フリルコルセットフレアワンピース極美品★アナイ 現行タグ スキッパー グレンチェック ロングワンピースlaborator 美品 スイッチングフードシャツワンピース【大きいサイズ】ローラアシュレイ 花柄 ワンピース ロング丈 マキシ丈 ブラック未使用5万ハウスオブロータスhouse of lotus 墨絵プリントワンピース新品 STUNNING LURE スタニングルアー フォルムジャージワンピース