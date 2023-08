超可爱の 2点限定 登坂広臣 OMI オミ JSB 三代目 PKCZ EXILE LDH Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

オミくんや、3代目、エグザイル、LDHメンバー着用のネットで限定発売だったTシャツとロンTの2点セットです。

メンバーのEXILE MAKIDAI・VERBAL・DJ DARUMA、白濱亜嵐などお好きな方にもおすすめです。

ロンTの方は新品未開封ですが

Tシャツの方は1度水通ししてあります。

おまけでマグカップやポーチ、バッグ等あればお付けする予定です。

J Soul Brothers

カラー···ブラック

袖丈···長袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

ネック···クルーネック

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド エグザイルトライブ 商品の状態 新品、未使用

