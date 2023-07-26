超可爱の 2点限定 登坂広臣 OMI オミ JSB 三代目 PKCZ EXILE LDH Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

オミくんや、3代目、エグザイル、LDHメンバー着用のネットで限定発売だったTシャツとロンTの2点セットです。
ヘンリーネック カットソー グランジ パンク y2k vintage
メンバーのEXILE MAKIDAI・VERBAL・DJ DARUMA、白濱亜嵐などお好きな方にもおすすめです。
日本製90sワイズフォーメンストライプレーヨン黒長袖シャツ
★最新作★ MONCLER 長袖Tシャツ Ｍ ロンT ワッペン モンクレール
ロンTの方は新品未開封ですが
60'sビンテージ古着！アメリカ製 JC Penney 猫目ボタンのカットソー
Tシャツの方は1度水通ししてあります。
stone island ストーンアイランドXL
HIROSHI NAGAI for GP Tee グラフペーパー 永井博
おまけでマグカップやポーチ、バッグ等あればお付けする予定です。
COMOLIリネンWクロス プルオーバーシャツ 22ss
Msbhv タートルネック インナー
J Soul Brothers
00s Vintage Cast Away Promo Sweatshirt
美品 20AW シュプリーム Supreme Box Logo L/S Tee
カラー···ブラック
【HystricGramour】90s ヒステリックグラマー ラグランTシャツ
袖丈···長袖
Nike PEACEMINUSONE G-Dragon Tシャツ XS
柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
“90sグラフィック” old stussy ロンT USA製 紺タグ 黒 M
ネック···クルーネック
ヨウジヤマモト 2021ss 長袖
季節感···春、夏、秋、冬
【新品】supreme THE NORTH FACE ロングTシャツ XL 茶
カラー···ブラック
「貴重品‼️」XLARGE＆Lexコラボ ロンt
袖丈···長袖
CHROME HEARTS サーマル ロングスリーブ クロス Tシャツ
柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
OLD JOE BRAND ストライプシャツ
ネック···クルーネック
Girls Dont Cry Butterfly L/S
ゴローズ
22年モデル☆美品☆CHROME HEARTS マルチカラー 長袖ロングTシャツ
商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|エグザイルトライブ
|商品の状態
|新品、未使用
ヘロンプレストン カットソー 美品
クロムハーツサーマルロンT
古着 00's ステューシー オールドスクール フレーバー ロンT Tシャツ
オミくんや、3代目、エグザイル、LDHメンバー着用のネットで限定発売だったTシャツとロンTの2点セットです。メンバーのEXILE MAKIDAI・VERBAL・DJ DARUMA、白濱亜嵐などお好きな方にもおすすめです。ロンTの方は新品未開封ですがTシャツの方は1度水通ししてあります。おまけでマグカップやポーチ、バッグ等あればお付けする予定です。J Soul Brothersカラー···ブラック袖丈···長袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬カラー···ブラック袖丈···長袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···クルーネックゴローズ
商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|エグザイルトライブ
|商品の状態
|新品、未使用