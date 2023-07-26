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超可爱の 2点限定 登坂広臣 OMI オミ JSB 三代目 PKCZ EXILE LDH Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

商品の説明

オミくんや、3代目、エグザイル、LDHメンバー着用のネットで限定発売だったTシャツとロンTの2点セットです。
ヘンリーネック　カットソー　グランジ　パンク　y2k vintage
メンバーのEXILE MAKIDAI・VERBAL・DJ DARUMA、白濱亜嵐などお好きな方にもおすすめです。
日本製90sワイズフォーメンストライプレーヨン黒長袖シャツ

★最新作★ MONCLER 長袖Tシャツ Ｍ　ロンT ワッペン モンクレール
ロンTの方は新品未開封ですが
60'sビンテージ古着！アメリカ製 JC Penney 猫目ボタンのカットソー
Tシャツの方は1度水通ししてあります。
stone island ストーンアイランドXL

HIROSHI NAGAI for GP Tee グラフペーパー　永井博
おまけでマグカップやポーチ、バッグ等あればお付けする予定です。
COMOLIリネンWクロス プルオーバーシャツ　22ss

Msbhv タートルネック　インナー
J Soul Brothers
00s Vintage Cast Away Promo Sweatshirt

美品　20AW シュプリーム Supreme Box Logo L/S Tee
カラー···ブラック
【HystricGramour】90s ヒステリックグラマー ラグランTシャツ
袖丈···長袖
Nike PEACEMINUSONE G-Dragon Tシャツ XS
柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
“90sグラフィック” old stussy ロンT USA製 紺タグ 黒 M
ネック···クルーネック
ヨウジヤマモト　2021ss 長袖
季節感···春、夏、秋、冬
【新品】supreme THE NORTH FACE ロングTシャツ XL 茶
カラー···ブラック
「貴重品‼️」XLARGE＆Lexコラボ ロンt
袖丈···長袖
CHROME HEARTS サーマル ロングスリーブ クロス Tシャツ
柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
OLD JOE BRAND ストライプシャツ
ネック···クルーネック
Girls Dont Cry Butterfly L/S
ゴローズ

22年モデル☆美品☆CHROME HEARTS マルチカラー　長袖ロングTシャツ

商品の情報

商品のサイズL
ブランドエグザイルトライブ
商品の状態新品、未使用

ヘロンプレストン　カットソー　美品

クロムハーツサーマルロンT

古着 00's ステューシー オールドスクール フレーバー ロンT Tシャツ
オミくんや、3代目、エグザイル、LDHメンバー着用のネットで限定発売だったTシャツとロンTの2点セットです。メンバーのEXILE MAKIDAI・VERBAL・DJ DARUMA、白濱亜嵐などお好きな方にもおすすめです。ロンTの方は新品未開封ですがTシャツの方は1度水通ししてあります。おまけでマグカップやポーチ、バッグ等あればお付けする予定です。J Soul Brothersカラー···ブラック袖丈···長袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬カラー···ブラック袖丈···長袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···クルーネックゴローズ

商品の情報

商品のサイズL
ブランドエグザイルトライブ
商品の状態新品、未使用

超可爱の 2点限定 登坂広臣 OMI オミ JSB 三代目 PKCZ EXILE LDH Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

43分钟前

超可爱の 2点限定 登坂広臣 OMI オミ JSB 三代目 PKCZ EXILE LDH Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

¥11,000 ¥9,350

(税込) 送料込み
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6a88a08e096

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超可爱の 2点限定 登坂広臣 OMI オミ JSB 三代目 PKCZ EXILE LDH Tシャツ/カットソー(七分/長袖) 超可爱の 2点限定 登坂広臣 OMI オミ JSB 三代目 PKCZ EXILE LDH Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

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