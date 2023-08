もともと毛羽立ちやすい生地で色褪せしているようなブラックの色合いですが

商品の情報 商品のサイズ M ブランド グレースコンチネンタル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

もともと毛羽立ちやすい生地で色褪せしているようなブラックの色合いですが着用に伴う難ではないかと思います。ブラックなので埃、洋服の繊維が目立ちます。出来る限り綺麗にして発送致します。短時間でも外で履いたものですので中古品に十分ご理解いただけますかたに。刺繍にはシワがもともと入っています。ヒキツレではございません。またタグの表記の別布部分に修正したようなあとがありましたがもともとです。公式オンラインにて定価購入した正規品ですのでどうぞご安心下さい。定価(税込)41,800円ブラック(ブラックはセール前に完売していたかと思います)オリジナルのフラワーパターンをパッチワーク刺繍したスカート。シックなカラーパレットや大胆な大柄で甘さを抑えて、大人っぽさを表現した一着です。小さくたたんで発送致します。レターパック、ネコポス、宅急便コンパクトのいずれかを予定しておりますのでシワ等気にされる方はお控えください。#ダブルスタンダードクロージング#ダイアグラム#グレースクラス#ドゥロワー #Drawer#ドゥーズィーエムクラス #deuxiemeclasse#ユナイテッドアローズ #unitedarrows#トゥモローランド #tomorrowland#BEAMS #ビームス #ships #シップス #ガリャルダガランテプラージュ #plage#ドレステリア #アダム #エロペ #ADAMETROPE#イエナ #IENA#ジャスグリッティー #アプワイザーリッシェ #ロペ #ビームス#プラステ #グレンチェック #セルフォード#スコットクラブ #グレースコンチネンタル #エストネーション #フレイアイディー #バーニーズニューヨーク #ミラオーウェン#セオリー#ブラミンク #cyclas #ロンハーマン#ザシークレットクローゼット #demylee #エンフォルド #elin #エストネーション#アパルトモン #cinoh#EDITION #エディットフォールル#ACNE

