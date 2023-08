A Ma Maniere × Nike Air Jordan 1 RETRO High OG "Sail and Burgundy"

コレクション整理の為、出品します。

スニダンにて購入。

気に入っていたので

10回は履いてます。

インソールは違うものを

入れて履いていました。

インディゴカラーの

デニムをよく履いていたので

デニムうつりしています。

写真でご確認下さい。

アウトソールは

シューグーをしているので

減りはないと思います。

よろしくお願いいたします。

#スニーカー

#ナイキ

#ナイキスニーカー

#ジョーダン1

#アママニエール

#スニーカーメンズ

#スニーカーレディース

#靴

#メンズ

#レディース

#nike

#JORDAN

#jordan1

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

A Ma Maniere × Nike Air Jordan 1 RETRO High OG "Sail and Burgundy"ナイキ ジョーダン1アママニエール25cmコレクション整理の為、出品します。スニダンにて購入。気に入っていたので10回は履いてます。インソールは違うものを入れて履いていました。インディゴカラーのデニムをよく履いていたのでデニムうつりしています。写真でご確認下さい。アウトソールはシューグーをしているので減りはないと思います。よろしくお願いいたします。#スニーカー#ナイキ#ナイキスニーカー#ジョーダン1#アママニエール#スニーカーメンズ#スニーカーレディース#靴#メンズ#レディース#nike#JORDAN#jordan1

