B-35

B-35届いてすぐに使える簡単タブレットパソコン♪PCが苦手なあなたも安心!初心者向けで使いやすい♡充実アプリがたくさん♪大人気エヴァの映画でも出ていたタフブックと同シリーズのTOUGHP PADです。全て1点モノ.無くなり次第終了です♪✨大好評、手作りの説明書付き♡安心してご購入下さい٩(❛ᴗ❛)۶✨Office相互品入りでパソコン初心者さんも安心✨お子様や主婦の方、学生様の初めてのパソコンとしてお安く使いたい方に✨ Wi-Fi・テザリング可能【こんな方におすすめ】✅到着したらすぐ使いたい✅在宅ワーク・オンライン学習や事務作業に✅YouTubeなど動画閲覧に✅ワードやエクセル、パワポの練習や編集に✅ウイルスやセキュリティ対策済み✅カメラ付きがいい・ ZOOMも使いたい【すぐ使える便利アプリもたくさん】✅Google Chrome✅iTunes✅libre Office✅Zoom✅vlc media player✅Windows Defenderなど【Office搭載】✨ Microsoft Office Onlineウェブ上で無料でWord、Excel、PowerPoint 等使えます✨ LibreOfficeオフラインで使えるOffice相互品【オプション】Microsoft Office2019+¥2000Microsoft Office2021+¥3000 【仕様】■Windows11■Panasonic タフパッドi5(4310U)■SSD128GB ■4GB■10.6インチ■無線LAN(Wi-Fi)カメラなど【お渡し内容】パソコン ACアダプター(相互品の場合あり)【お願い】バッテリーは充電出来ますが、基本的にはACアダプターに繋いでご使用して下さい。記載がない場合はクリーンインストールになりますので、メーカー特有のボタンは使用出来ません。#SONY#VAIO#TOSHIBA#MacBook#NEC#TOSHIBA#NEC#FUJITSU#SONY#VAIO#マウスコンピューター#Lenovo#Panasonic#ThinkPad#ノートパソコン

