ご覧いただきましてありがとうございます。

FOXEY NEW YORKのワンピースになります。

シンプルなデザインですが甘くなりすぎず、ふわりと軽やかに揺れるワンピースがとても素敵です。

ハリのある素材になります。

サイズは希少な42になります。

◆ブランド名 : フォクシーニューヨーク

◆色: ブラウン

◆表記サイズ : 42

◆実寸サイズ

身幅 約44cm

着丈 約97cm

素人採寸なので多少の誤差はあるかと思います。

◆状態:数回着用の美品になります。

【他でも出品中のため、急に削除する場合があります。ご了承ください。。】

⁂まだまだたくさん着ていただけるお品ですが、素人の自宅保管、素人検品ですのでご了承ください。

⁂素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご了承ください。

⁂発送はコンパクトに折畳ませて頂き、最安値の方法で送らせて頂く予定で御座います。畳みジワはご容赦くださいm(_ _)m

ご覧いただきましてありがとうございます。FOXEY NEW YORKのワンピースになります。シンプルなデザインですが甘くなりすぎず、ふわりと軽やかに揺れるワンピースがとても素敵です。ハリのある素材になります。サイズは希少な42になります。◆ブランド名 : フォクシーニューヨーク◆色: ブラウン◆表記サイズ : 42◆実寸サイズ身幅 約44cm着丈 約97cm素人採寸なので多少の誤差はあるかと思います。◆状態:数回着用の美品になります。【他でも出品中のため、急に削除する場合があります。ご了承ください。。】⁂まだまだたくさん着ていただけるお品ですが、素人の自宅保管、素人検品ですのでご了承ください。⁂素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご了承ください。⁂発送はコンパクトに折畳ませて頂き、最安値の方法で送らせて頂く予定で御座います。畳みジワはご容赦くださいm(_ _)m

