ご覧いただきありがとうございます。

以下が商品の詳細です。

●ブランド

y's for men

●アイテム

肩パッド入りオーバーサイズ

ピークドラペルダブルセットアップ

カジュアルジャケット

●サイズ

表記Mサイズ

肩幅56cm

着丈85cm

袖丈61.5cm

(平置き採寸です。多少の誤差がございますご了承下さい)

●状態

目立った傷、汚れ等なくまだまだお使いいただけます。

●特徴

80年代肩パッド入りのオーバーサイズジャケットになります。

※光のあたり具合、お使いのデバイスによって色褪せて見える場合がございますが色褪せではございません。

※トラブル防止の為、画像、サイズ等をご確認の上ご購入よろしくお願いいたします。

着用季節

春、夏、秋

#ワイズ

#y's

#ヴィンテージ

#肩パッド入りジャケット

#結婚式

#お呼ばれ

#成人式

なにかご質問等ございましたらお気軽にコメントください。

よろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ワイズフォーメン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

