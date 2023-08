◼️フォロワー様限定で下記のように割引させて頂きます。

3000円以上は300円引

6000円以上は400円引

9000円以上は500円引

12000円以上は600円引

ご購入希望のフォロワー様は、フォロー割にてご購入希望の旨をコメント欄にてお伝えください(*^^*)

◼️商品

Harley-DavidsonのTシャツです!

希少なアメリカ製です。

後面の、CAPE COD BOURNE,MA

のビッグロゴと胸元のアメリカ国旗がポイント!

✴️他の商品もこちらからご覧いただけます!

#古着屋KURO

90s 90年代 をはじめ、ビッグシルエット や ビッグサイズ など 人気ブランドの古着を多数出品しています!

ナイキ ・ チャンピオン ・ ステューシー ・ ノースフェイス ・ カーハート ・ アディダスなど

◼️ブランド

Harley-Davidson

◼️カラー

ブルーグレー

◼️サイズ

XLサイズ

平置き採寸(単位:cm)

肩幅57

身幅59

着丈75

袖丈24

⚠️着用感、サイズ感は採寸のデータを参考にご判断をお願いいたします。

※素人のため、少々の誤差はご了承ください。

◼️状態

基本的には古着ですので、それなりの着用感がございます。

ロゴに少々の使用感がございます。

新品のような状態をお求めの方は、念のためご購入をお控えください。

◼️注意事項

・即購入歓迎です、無言でご購入していただいて大丈夫です。

・基本的に商品は中古ですので、この点をご理解いただいた上でのご購入をお願いします。

・交渉中であっても先にご購入された方を優先させていただきます。

A-2374

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ハーレーダビッドソン 商品の状態 やや傷や汚れあり

