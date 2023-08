ご覧いただきありがとうございます。

●ブランド

LOUIS VUITTON ルイ ヴィトン

●商品説明

モノグラム

●サイズ

7.5 日本サイズ約26.5cm

●カラー

白 ホワイト ブラウン 茶色

●状態

多少の使用感、スレ、ソール減りはありますが

まだまだご着用いただけます!

●発送

匿名発送

らくらくメルカリ便にて発送致します。

簡易梱包にて1〜2日で発送致します!

(都合で遅れる場合があります。)

他にも沢山の商品を出品しておりますので、ご覧いただければ幸いです‼️

⏬下記からアイテムがご覧になれます。⏬

#ossh古着

最後までご覧いただきありがとうございました。

no.

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ルイヴィトン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ルイヴィトン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

