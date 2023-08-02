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【正規通販】 Vivian Westwood グラデーション長財布 長財布

商品の説明

新宿高島屋にて3万円ちょっとで購入しました。
★コーチ★長財布☆ライトカーキ☆
こちらはひとつ前のデザインですが、現行デザインもsoldになっている人気のグラデーションカラーです。
【新品未使用】COACH コーチ 長財布 シグネチャー 定番人気 レザー 兼用

鬼滅の刃　 受注生産 　ショルダーウォレット　 不死川実弥

LOUIS VUITTON ルイヴィトン　モノグラム　エナメル　長財布　赤
状態：使用時は常に巾着に入れていたので、若干の色落ちはあるものの目立った傷などはないかと思われます。
LOUIS VUITTON＊ルイヴィトン＊エピ＊長財布＊ブラック✨
（巾着はヴィヴィアンではないので付属しません）
COACH コーチ　ストライプ　ジャガード　ミディアムジップアラウンド財布　M9

✨良品！即日発送可！✨　ルイヴィトン　ダミエエベヌ　ジッピーウォレット
自分から見て気になるとすれば、掲載しているファスナー取手の部分と角すれです。
☆美品☆ブルガリ 長財布　小銭入れあり エナメル　カーキー
中も目立った汚れなどないかと思いますが商品状態について神経質な方は購入をお控えくださいませ。
◾極美品　正規品　イヴ・サンローラン　ラウンドファスナー　長財布

バレンシアガ　長財布レッド　最終値下げ
気になる点がありましたら必ず事前にコメントよりご質問ください。
長財布 ヴィトン 美品

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素材：牛革  
サンローラン 長財布 お値下しました！！
サイズ：目安として縦10cm×横19.5cm×幅2.3cm
未使用　PaulSmith ポールスミス　レザーフラワープリント長財布　ピンク
仕様：ファスナー付小銭入×(小銭入×2、内ポケット×1)、札入×4、カード入×12
新品タグ付き マイケルコース ショルダーバッグ レザー

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商品の情報

ブランドヴィヴィアンウエストウッド
商品の状態目立った傷や汚れなし

T1395 未使用☆ ポーター 長財布 ブラック

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ルイヴィトン　ポルトフォイユサラエピローズピンクレザー

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美品✨ルイヴィトン　長財布　モノグラム　クレマンス　ラウンド　フューシャ

kate spade 長財布
新宿高島屋にて3万円ちょっとで購入しました。こちらはひとつ前のデザインですが、現行デザインもsoldになっている人気のグラデーションカラーです。状態：使用時は常に巾着に入れていたので、若干の色落ちはあるものの目立った傷などはないかと思われます。（巾着はヴィヴィアンではないので付属しません）自分から見て気になるとすれば、掲載しているファスナー取手の部分と角すれです。中も目立った汚れなどないかと思いますが商品状態について神経質な方は購入をお控えくださいませ。気になる点がありましたら必ず事前にコメントよりご質問ください。素材：牛革  サイズ：目安として縦10cm×横19.5cm×幅2.3cm仕様：ファスナー付小銭入×(小銭入×2、内ポケット×1)、札入×4、カード入×12#ヴィヴィアンウエストウッド#VivienneWestwood#ヴィヴィアン

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ブランドヴィヴィアンウエストウッド
商品の状態目立った傷や汚れなし

【正規通販】 Vivian Westwood グラデーション長財布 長財布

7分钟前

【正規通販】 Vivian Westwood グラデーション長財布 長財布

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ヴィヴィアン ウエストウッド NEW グラデーション ラウンドファスナー

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