【正規通販】 Vivian Westwood グラデーション長財布 長財布

新宿高島屋にて3万円ちょっとで購入しました。

★コーチ★長財布☆ライトカーキ☆

こちらはひとつ前のデザインですが、現行デザインもsoldになっている人気のグラデーションカラーです。

【新品未使用】COACH コーチ 長財布 シグネチャー 定番人気 レザー 兼用



鬼滅の刃 受注生産 ショルダーウォレット 不死川実弥



LOUIS VUITTON ルイヴィトン モノグラム エナメル 長財布 赤

状態：使用時は常に巾着に入れていたので、若干の色落ちはあるものの目立った傷などはないかと思われます。

LOUIS VUITTON＊ルイヴィトン＊エピ＊長財布＊ブラック✨

（巾着はヴィヴィアンではないので付属しません）

COACH コーチ ストライプ ジャガード ミディアムジップアラウンド財布 M9



✨良品！即日発送可！✨ ルイヴィトン ダミエエベヌ ジッピーウォレット

自分から見て気になるとすれば、掲載しているファスナー取手の部分と角すれです。

☆美品☆ブルガリ 長財布 小銭入れあり エナメル カーキー

中も目立った汚れなどないかと思いますが商品状態について神経質な方は購入をお控えくださいませ。

◾極美品 正規品 イヴ・サンローラン ラウンドファスナー 長財布



バレンシアガ 長財布レッド 最終値下げ

気になる点がありましたら必ず事前にコメントよりご質問ください。

長財布 ヴィトン 美品



シャネル 長財布 マトラッセ タイムレスクラシック

素材：牛革

サンローラン 長財布 お値下しました！！

サイズ：目安として縦10cm×横19.5cm×幅2.3cm

未使用 PaulSmith ポールスミス レザーフラワープリント長財布 ピンク

仕様：ファスナー付小銭入×(小銭入×2、内ポケット×1)、札入×4、カード入×12

新品タグ付き マイケルコース ショルダーバッグ レザー



6WL14_美品 ミュウミュウ 人気 ラウンド マテラッセ ベージュ



エルメス HERMES バッサンロング サングルカヴァルフルーイン 長財布

#ヴィヴィアンウエストウッド

Dior 長財布 日本限定 値上がり中

#VivienneWestwood

美品☆グッチ 【ラウンドファスナー】ターコイズブルー

#ヴィヴィアン

商品の情報 ブランド ヴィヴィアンウエストウッド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

新宿高島屋にて3万円ちょっとで購入しました。こちらはひとつ前のデザインですが、現行デザインもsoldになっている人気のグラデーションカラーです。状態：使用時は常に巾着に入れていたので、若干の色落ちはあるものの目立った傷などはないかと思われます。（巾着はヴィヴィアンではないので付属しません）自分から見て気になるとすれば、掲載しているファスナー取手の部分と角すれです。中も目立った汚れなどないかと思いますが商品状態について神経質な方は購入をお控えくださいませ。気になる点がありましたら必ず事前にコメントよりご質問ください。素材：牛革 サイズ：目安として縦10cm×横19.5cm×幅2.3cm仕様：ファスナー付小銭入×(小銭入×2、内ポケット×1)、札入×4、カード入×12#ヴィヴィアンウエストウッド#VivienneWestwood#ヴィヴィアン

商品の情報 ブランド ヴィヴィアンウエストウッド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

PRADA 長財布 レッドT1395 未使用☆ ポーター 長財布 ブラックイルビゾンテ ILBISONTE 長財布 ロングウォレット 3つ折り レザールイヴィトン ポルトフォイユサラエピローズピンクレザー超美品！BVLGARI ブルガリ クリップラージウォレット 長財布ANNA SUI アナスイ ルーミー 長財布ANNA SUI長財布美品✨ルイヴィトン 長財布 モノグラム クレマンス ラウンド フューシャkate spade 長財布