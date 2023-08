キャリーケースは新品、未使用で、家の中で撮影時のみ開封したものです。

また、付属品ですがトラベルポーチなし、トラベルカバーはついております。

購入時の段ボール箱もございますので、こちらに入れて発送させて頂きます!

ご入用の方、いかがでしょうか(^^)

宜しくお願い致します❀

以下、メーカー説明引用です。

ズーカ プロ トラベル

さまざまな交通手段での使いやすさを第一に考えたZUCA PRO Travel。航空機で移動する際、機内へハンドキャリーできる一般的なサイズで設計されており、ZUCA Travel Collectionの中心となるラインアップです。

<仕様>

●サイズ:高さ51cm × 幅25cm × 奥行36cm

●ハンドル高さ:103cm(接地面からの伸長時:長さ2段階調節可)

●重さ:4.2kg

●フレーム:アルミニウム合金

●ハンドル:エアクラフト・アルミニウム

●インサートバッグ:1680デニール バリスティックナイロン

●ホイール:100mmポリウレタンホイール

●原産国:中国

アルミ合金フレームは136kgの重さまで対応できるタフネス仕様。必要に応じて物を置く台としても、大人が座れるスツールとしても役立ちます

ZUCAのホイールは弾力性のあるポリウレタン製。しかも大型のため、地面の凹凸をうまく吸収して音は静か。手に伝わる振動も抑えられて快適です。

トラベルカバー

ZUCA PRO Travelをすっぽり覆うカバーで、バッグと同カラーのものが付属。かぶせたままハンドルを引き出せます。バッグを傷つけにくくするほか、混み合ったときに周りの人への配慮に役立ちます。

また、飛行機に乗られる際、ZUCAを預ける場合は、傷防止のためにトラベルカバーを装着して頂く事をオススメいたします。

性別...レディースメンズ兼用

種類...スーツケース

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

