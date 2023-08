フォローしていただくと値下げ可能になります!

◼️商品名◼️

激レア 90s USA製 Disneyタワーオブテラー vintage Tシャツ ヴィンテージ ビンテージ tシャツ シングルステッチ tower of terror

◼️カラー◼️

ブラック

◼️サイズ◼️

XL

着丈66.5

肩幅60

身幅62

袖丈19

◼️状態◼️

目立った傷や汚れはありません。

画像をご覧の上、ご購入よろしくお願い致します。

◼️備考◼️

照明などの関係で実際の色と少し違うように見えることもあります。

中古品ということをご理解ください。

古着特有の匂いがある場合もあります。

何かあれば気軽にお尋ねください。

詳しくはプロフィールを見てください。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

