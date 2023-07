購入前に必ずプロフィールを読んで頂き、

Butterfly ビスカリア 黒蝶 レア

納得頂けた方のみご購入よろしくお願い致します。

早い者勝ち!コメントなしで即購入OKです!

売れない場合は徐々に値段を下げていきますので

早い購入をオススメ致します^ ^

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

【商品詳細】

Butterfly バタフライ 黒蝶

閃光-6 センコー ペン型 卓球 ラケット

タマス J.T.T.A.A

ラリーメイト

廃盤 稀少品 貴重 レア

ラバー

TSP NEW ASTOLL JAPAN

傷汚れなどの使用感ありますが

使用はできる状態です。

プチプチ梱包して宅急便コンパクトで

発送致します。

中古品になりますので

現状販売をご理解頂ける方のみの

ご購入よろしくお願い致します。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

コメント、やり取りの最中でも購入された方が優先になりますのでご了承ください。

商品の色に関しては

ご使用しているスマホやPCの設定などにより

違いがあるように感じることがあります。

画像をよくご確認の上ご購入ください。

Butterfly バタフライ 黒蝶 閃光-6 ペン型 卓球 ラケット 稀少品



【発送について】

商品の大きさや外箱の有無によって

発送方法はこちらで指定させて頂きますので

ご了承願います。

発送までの期間は余裕を持って7日以内と

させていただいてますが商品によっては

早く発送できることもあります。

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

