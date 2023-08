ビーチ・ボーイズ

Beachboys

Lost in Translation (RSD限定ヴァイナル)

/ 『BEACH BOYS IN CONCERT』

レーベル : REPRISE(Warner)

規格番号 : 2RS 6484

リリース : 1973年11月

国 : U.S.A.

〜ライヴバンドの実力を存分に発揮した傑作〜

●2枚組LP

●見開きジャケット【初版ジャケ】

⇒Produced by The Beach Boys』一行記載

●マルw印字なしラベル【初回プレス】

(ランオフ刻印〜ご参考〜)

SIDE I : 31698-1A

SIDE II : 31699-1B

SIDEⅢ : 31700-1A

SIDEⅣ : 31701-1B

【USオリジナル盤・初回・2枚組・入手困難】

盤 : 50年の経年等による多少のスレキズありますが、全体的には綺麗です。聴感も◎です!!

ジャケ : 50年の経年等によるスレ等傷みありますが、ヴィンテージ感漂う良い感じを味わえると思います。

(盤・ジャケともに掲載写真をご参照ください)

上記状態説明については、あくまでも主観ですので、お気になされる方はご遠慮ください。

どうぞよろしくお願い致します。

23.10.9

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

