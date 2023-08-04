好評 ✨Lvyuan インバータ その他

※仕様 定格出力：2000W 入力電圧：DC12V（11-15V） 出力電圧：100V±5V 出力周波数 : 50Hz·60Hz ひずみ率：＜3% 効率：＞88% 電圧計 ：入力電圧、出力電圧 低バッテリアラーム：DC10V±0.5V 低バッテリシャットダウン：DC 9V±0.5V 高バッテリシャットダウン：DC 15.5V 稼働温度：0〜45℃ 高温保護＞75℃ 商品重量 ：2.9kg 製品サイズ ：400mm*150mm*85mm 無負荷電流：1.6A※附属品： 2x 25Sqバッテリー接続クリップ 6×ヒューズ 日本語取扱説明書

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高性能の純正弦波インバーター：家庭のAC100V電流波形は図のような規則正しい正弦波形です。ほとんどの電気製品で使用可能です，精密機器もＯＫ！

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回路保護：入力低電圧警報音、低電圧遮断、過温度遮断、過負荷遮断、 短絡遮断 、入力過電圧保護、入力逆接続保護機能など機能があります

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電圧計により入力電圧と出力電圧が一目でわかります。

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注意事項：本製品はDC12V車専用です。DC24V車には使用できません。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

※仕様 定格出力：2000W 入力電圧：DC12V（11-15V） 出力電圧：100V±5V 出力周波数 : 50Hz·60Hz ひずみ率：＜3% 効率：＞88% 電圧計 ：入力電圧、出力電圧 低バッテリアラーム：DC10V±0.5V 低バッテリシャットダウン：DC 9V±0.5V 高バッテリシャットダウン：DC 15.5V 稼働温度：0〜45℃ 高温保護＞75℃ 商品重量 ：2.9kg 製品サイズ ：400mm*150mm*85mm 無負荷電流：1.6A※附属品： 2x 25Sqバッテリー接続クリップ 6×ヒューズ 日本語取扱説明書高性能の純正弦波インバーター：家庭のAC100V電流波形は図のような規則正しい正弦波形です。ほとんどの電気製品で使用可能です，精密機器もＯＫ！回路保護：入力低電圧警報音、低電圧遮断、過温度遮断、過負荷遮断、 短絡遮断 、入力過電圧保護、入力逆接続保護機能など機能があります電圧計により入力電圧と出力電圧が一目でわかります。注意事項：本製品はDC12V車専用です。DC24V車には使用できません。

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