Cruciani(クルチアーニ)のコットンニットホリゾンタルカラーシャツです。

ビームスにて60,000円程で購入しましたが、5回程度着用したのみで着用機会が無い為、出品致します。

サイズは44でカラーはネイビー(紺)です。

コンパクトに設定されたフィッティング、気品漂う上質素材、柔らかなコットン素材を使用している為、着心地はもちろん、非常に柔らく仕上がっておりますので一度、袖を通すと虜になってしまいます。

ベーシックなデザインのため、1枚着はもちろん、ジャケットやブルゾンを合わせた着こなしにもおすすめで、汎用性が高く、ロングシーズン活躍する1枚です。

最高の素材にこだわるクルチアーニだけあって、定番のコットンでもひと味違います。

トップクオリティのコットン素材を編み上げており、通常のコットンより透き通るような光沢を帯びていて高級感があり、サラッとしているのにシルクのような滑らかさが感じられる極上の肌触りになります。

コットンニットは星の数ほどありますが、間違いなくトップクラスの美しさを誇ります。

ベーシックで着回しやすい無地のコットンニットですが、素材やシルエット、細部のディテールなど、すべてに配慮が示されており、いかにもクルチアーニらしい大人が安心して着られる上質感溢れる一枚に仕上げられています。

製品の発色の良さが際立ち、タイトなシルエットで身体のラインを美しく演出する秀逸なデザインです。

近年クルチアーニは値上げしておりますのでこの機会にいかがでしょうか?

着丈:約 63.0cm(襟下)

袖丈:約 58.0cm

身幅:約 45.0cm

肩幅:約 40.0cm

(ニット特有の伸縮性があります)

コットン100%

国内正規品 / リデア内タグ

イタリア製

ストラスブルゴ

GTA

PT01

シビリア

ルトロワ

ヤコブコーエン

リングジャケット

カンタレリ

ドルモア

フィナモレ

ロロピアーナ

バーニーズニューヨーク

トゥモローランド

シップス

キートン

ザノーネ

アットリーニ

ブリオーニ

ベルベスト

サルトリオ

ラルディーニ

インコテックス

ボリオリ

タリアトーレ

ルビアム

エルビーエム

イザイア

ヘルノ

バルバ

オリアン

ギローバー

ユナイテッドアローズ

エディフィス

ブリッラペルイルグスト

商品の情報 商品のサイズ S ブランド クルチアーニ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Cruciani(クルチアーニ)のコットンニットホリゾンタルカラーシャツです。ビームスにて60,000円程で購入しましたが、5回程度着用したのみで着用機会が無い為、出品致します。サイズは44でカラーはネイビー(紺)です。コンパクトに設定されたフィッティング、気品漂う上質素材、柔らかなコットン素材を使用している為、着心地はもちろん、非常に柔らく仕上がっておりますので一度、袖を通すと虜になってしまいます。ベーシックなデザインのため、1枚着はもちろん、ジャケットやブルゾンを合わせた着こなしにもおすすめで、汎用性が高く、ロングシーズン活躍する1枚です。最高の素材にこだわるクルチアーニだけあって、定番のコットンでもひと味違います。トップクオリティのコットン素材を編み上げており、通常のコットンより透き通るような光沢を帯びていて高級感があり、サラッとしているのにシルクのような滑らかさが感じられる極上の肌触りになります。コットンニットは星の数ほどありますが、間違いなくトップクラスの美しさを誇ります。ベーシックで着回しやすい無地のコットンニットですが、素材やシルエット、細部のディテールなど、すべてに配慮が示されており、いかにもクルチアーニらしい大人が安心して着られる上質感溢れる一枚に仕上げられています。製品の発色の良さが際立ち、タイトなシルエットで身体のラインを美しく演出する秀逸なデザインです。近年クルチアーニは値上げしておりますのでこの機会にいかがでしょうか?着丈:約 63.0cm(襟下)袖丈:約 58.0cm身幅:約 45.0cm肩幅:約 40.0cm(ニット特有の伸縮性があります)コットン100%国内正規品 / リデア内タグイタリア製ストラスブルゴ GTA PT01 シビリア ルトロワ ヤコブコーエン リングジャケット カンタレリ ドルモア フィナモレ ロロピアーナ バーニーズニューヨーク トゥモローランド シップス キートン ザノーネアットリーニブリオーニベルベストサルトリオラルディーニインコテックスボリオリタリアトーレルビアムエルビーエム イザイアヘルノバルバオリアンギローバーユナイテッドアローズエディフィスブリッラペルイルグスト

