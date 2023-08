値下げ交渉はお受けしておりません。

説明文を最後まで読んでいただけない方が多過ぎるため、

価格交渉コメントがあった時点で、

申し訳ないのですがブロックさせていただきます。

購入後のトラブル回避のためご理解ください。

反響に応じて価格変動(値上げ・値下げ)していきます。

他でのお取引で出品終了の場合もありますので、

ご希望の場合はお早めにお求めください。

商品詳細:

・ブランド…CONVERSE × WACKO MARIA

・サイズ…26cm(US7.5)

・カラー…パイソン(スネークスキン?)

・状態…美品

コメント:

・元箱なし

・非喫煙者、ペットなし

・超簡易梱包(箱なし)

サイズ43

ご注意:

・委託販売先で取引成立した場合、販売できない場合があります。

なるべくタイムラグないよう出品取り下げしますが、

売り切れとなるこご了承のうえご購入ください。

確実を希望する場合は購入前にコメント確認お願いします。

・不明点など詳細な箇所が気になる場合はご質問ください。

#

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ワコマリア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

