ワコールサルート04G

p-upブラF70& ソングM

BU

新品、未使用、タグ付き

夜が更ける都会の片隅、

漆黒のピアノが置かれたジャズバーからインスピレーションを得たグループ。

鍵盤をイメージした 幾何学模様のレースがクール。 ジャズシンガーのドレスを思わせるランジェリー。

★カラー:BU

#サルートジャズ

在庫 E70、E75、F75

ソングM、ノーマルL、

ブラサイズに合わせて、ショーツのタイプ、サイズの組み合わせは

決まっている場合が御座います。

お問い合わせください。

商品の情報 ブランド ワコール 商品の状態 新品、未使用

ワコールサルート04G♡プレステージ♡ジャズ♡p-upブラF70& ソングM BU新品、未使用、タグ付き夜が更ける都会の片隅、漆黒のピアノが置かれたジャズバーからインスピレーションを得たグループ。鍵盤をイメージした 幾何学模様のレースがクール。 ジャズシンガーのドレスを思わせるランジェリー。★カラー:BU#サルートジャズ在庫 E70、E75、F75 ソングM、ノーマルL、ブラサイズに合わせて、ショーツのタイプ、サイズの組み合わせは決まっている場合が御座います。お問い合わせください。

