輝く高品質な LACOSTE ラコステ L003 NEO 123 1 SFA【24cm】 スニーカー

[商品説明]

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド ラコステ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

[商品説明]LACOSTE L003 NEO 123 1 SFAです。品番:45SFA0001【※お値下げ交渉はお受けしておりません】[表記サイズ]UK5(24cm)[カラー]オフホワイト[付属品]箱、タグ無し(現物のみ)[状態]※着用回数:2、3回※ダメージも無くインソール、アウトソール共に綺麗な状態で美品です。※検品チェックを行っていますが、あくまで素人ですので見落とし等あるかもしれません。中古、自宅保管になりますので神経質な方はご購入をご遠慮下さい。購入後のクレーム等は受付できませんので予めご了承下さい。よろしくお願い致します。検索用#adidas #アディダス #NIKE #ナイキ #Reebok #リーボック #converse #コンバース #PEAK #ピーク #PUMA #プーマ #NewBalance #ニューバランス #UNDERARMOUR #アンダーアーマー #FILA #フィラ #asics #アシックス #オニツカタイガー

