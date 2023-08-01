お知らせ ログイン 会員登録 出品
ずっと気になってた 《美品》ボッテガヴェネタ レザー クラッチバッグ ダークブラウン クラッチバッグ

商品の説明

ご覧いただき誠にありがとうございます。
アインソフ　クラッチバッグ
お品の詳細は、以下の通りです。
エルメス　フールトゥ　セカンドバッグ　クラッチバッグ　ポーチ
※おすすめ商品一覧はこちら#Keico’sCollection
新品未使用　Vivienne Westwood クラッチバック

カルティエクラッチバッグ
状態: 美品（4-5ヶ月程度使用）
極美品 LOEWE ロエベ クラッチバッグ セカンドバッグ ベラスケス グリーン
※綺麗な状態ではありますが、あくまでもusedです。
ロジェヴィヴィエ　クラッチ　バッグ　総スパンコール　パーティー
完璧な状態をお望みの方はご遠慮下さい。
MARNI　未使用クラッチバッグ　チェック柄

✨️極美品✨️BURBERRY ノバチェック シャドウホース クラッチバッグ
商品: Bottega Veneta / ボッテガヴェネタ
新品未使用⭐︎TED BAKER LONDON 2way バッグ
（都内百貨店購入正規品）
希少 OLD COACH 本革レザー クラッチバッグ セカンドバッグ ブラウン
価格: (参考)165,000円程度
山葡萄、セカンドバック
使用: クラッチバッグ
デメリエロンドン　クラッチバッグミニ週末お値下げ
素材: レザー
miumiu 　ミュウミュウ　クラッチバック
いろ: （黒に近い）ダークブラウン
【定価約16万】BOLINI　クロコダイル型押し　本革クラッチバッグ
size: 横25cm 縦13cm 幅10cm
ルイヴィトン　805H　ポシェット・ヴォワヤージュ　M30450
付属: 専用保存袋
マルニ　クラッチ　ショルダー
備考: 内側にシリアルナンバーあり
ボッテガ ヴェネタ クラッチバッグ カーキ イントレチャート 493190

《美品》ボッテガヴェネタ レザー クラッチバッグ ダークブラウン
ご不明点があればお気軽にご相談くださいね。
セリーヌ　チェーンウォレット　チェーンクラッチ　ミニショルダー　ブラック　黒
宜しくお願いいたします。
【3262】 希少 モンクレール ロゴ ラムレザー 内側 ダウン クラッチバッグ

ANYA HINDMARCH　ラメ　クラッチバッグ
ボッテガヴェネタの他に、グッチやロエベ、フェラガモ、ロンシャン、ボッテガヴェネタ、エルメス、セリーヌなどsimpleで上品なお品を多数所持しています。合わせて、ぜひご検討くださいませ。

PRADA プラダクラッチバッグ

商品の情報

ブランドボッテガヴェネタ
商品の状態やや傷や汚れあり

Agnes b パーティバック　ファーバック　ピンク

christian louboutin ipod ケース クラッチバック

Gucci 80000¥ すべての付属品は写真の通り

mame クラッチバッグ

【希少】GUCCI クラッチバッグ GGスプリーム シェリーライン ロゴ金具

【新品未使用】カルヴェン　CARVEN 　レザーポーチ　クラッチバッグ iPad

SEE BY CHLOE　クラッチバッグ
ご覧いただき誠にありがとうございます。お品の詳細は、以下の通りです。※おすすめ商品一覧はこちら#Keico’sCollection状態: 美品（4-5ヶ月程度使用）※綺麗な状態ではありますが、あくまでもusedです。完璧な状態をお望みの方はご遠慮下さい。商品: Bottega Veneta / ボッテガヴェネタ（都内百貨店購入正規品）価格: (参考)165,000円程度使用: クラッチバッグ素材: レザーいろ: （黒に近い）ダークブラウンsize: 横25cm 縦13cm 幅10cm付属: 専用保存袋備考: 内側にシリアルナンバーありご不明点があればお気軽にご相談くださいね。宜しくお願いいたします。ボッテガヴェネタの他に、グッチやロエベ、フェラガモ、ロンシャン、ボッテガヴェネタ、エルメス、セリーヌなどsimpleで上品なお品を多数所持しています。合わせて、ぜひご検討くださいませ。

商品の情報

ブランドボッテガヴェネタ
商品の状態やや傷や汚れあり

ずっと気になってた 《美品》ボッテガヴェネタ レザー クラッチバッグ ダークブラウン クラッチバッグ

32分钟前

ずっと気になってた 《美品》ボッテガヴェネタ レザー クラッチバッグ ダークブラウン クラッチバッグ

¥22,800 ¥12,768

(税込) 送料込み
13
18
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

8decd1b

 1338

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (18)

8decd1b
ずっと気になってた 《美品》ボッテガヴェネタ レザー クラッチバッグ ダークブラウン クラッチバッグ ずっと気になってた 《美品》ボッテガヴェネタ レザー クラッチバッグ ダークブラウン クラッチバッグ
ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. ずっと気になってた 《美品》ボッテガヴェネタ レザー クラッチバッグ ダークブラウン クラッチバッグ
© www.inba.net, Inc.