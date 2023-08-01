ずっと気になってた 《美品》ボッテガヴェネタ レザー クラッチバッグ ダークブラウン クラッチバッグ

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お品の詳細は、以下の通りです。

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※おすすめ商品一覧はこちら#Keico’sCollection

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状態: 美品（4-5ヶ月程度使用）

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※綺麗な状態ではありますが、あくまでもusedです。

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完璧な状態をお望みの方はご遠慮下さい。

MARNI 未使用クラッチバッグ チェック柄



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商品: Bottega Veneta / ボッテガヴェネタ

新品未使用⭐︎TED BAKER LONDON 2way バッグ

（都内百貨店購入正規品）

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価格: (参考)165,000円程度

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使用: クラッチバッグ

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素材: レザー

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いろ: （黒に近い）ダークブラウン

【定価約16万】BOLINI クロコダイル型押し 本革クラッチバッグ

size: 横25cm 縦13cm 幅10cm

ルイヴィトン 805H ポシェット・ヴォワヤージュ M30450

付属: 専用保存袋

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備考: 内側にシリアルナンバーあり

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ボッテガヴェネタの他に、グッチやロエベ、フェラガモ、ロンシャン、ボッテガヴェネタ、エルメス、セリーヌなどsimpleで上品なお品を多数所持しています。合わせて、ぜひご検討くださいませ。

商品の情報 ブランド ボッテガヴェネタ 商品の状態 やや傷や汚れあり

ご覧いただき誠にありがとうございます。お品の詳細は、以下の通りです。※おすすめ商品一覧はこちら#Keico’sCollection状態: 美品（4-5ヶ月程度使用）※綺麗な状態ではありますが、あくまでもusedです。完璧な状態をお望みの方はご遠慮下さい。商品: Bottega Veneta / ボッテガヴェネタ（都内百貨店購入正規品）価格: (参考)165,000円程度使用: クラッチバッグ素材: レザーいろ: （黒に近い）ダークブラウンsize: 横25cm 縦13cm 幅10cm付属: 専用保存袋備考: 内側にシリアルナンバーありご不明点があればお気軽にご相談くださいね。宜しくお願いいたします。ボッテガヴェネタの他に、グッチやロエベ、フェラガモ、ロンシャン、ボッテガヴェネタ、エルメス、セリーヌなどsimpleで上品なお品を多数所持しています。合わせて、ぜひご検討くださいませ。

商品の情報 ブランド ボッテガヴェネタ 商品の状態 やや傷や汚れあり

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