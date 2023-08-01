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アインソフ クラッチバッグ
お品の詳細は、以下の通りです。
エルメス フールトゥ セカンドバッグ クラッチバッグ ポーチ
※おすすめ商品一覧はこちら#Keico’sCollection
新品未使用 Vivienne Westwood クラッチバック
カルティエクラッチバッグ
状態: 美品（4-5ヶ月程度使用）
極美品 LOEWE ロエベ クラッチバッグ セカンドバッグ ベラスケス グリーン
※綺麗な状態ではありますが、あくまでもusedです。
ロジェヴィヴィエ クラッチ バッグ 総スパンコール パーティー
完璧な状態をお望みの方はご遠慮下さい。
MARNI 未使用クラッチバッグ チェック柄
✨️極美品✨️BURBERRY ノバチェック シャドウホース クラッチバッグ
商品: Bottega Veneta / ボッテガヴェネタ
新品未使用⭐︎TED BAKER LONDON 2way バッグ
（都内百貨店購入正規品）
希少 OLD COACH 本革レザー クラッチバッグ セカンドバッグ ブラウン
価格: (参考)165,000円程度
山葡萄、セカンドバック
使用: クラッチバッグ
デメリエロンドン クラッチバッグミニ週末お値下げ
素材: レザー
miumiu ミュウミュウ クラッチバック
いろ: （黒に近い）ダークブラウン
【定価約16万】BOLINI クロコダイル型押し 本革クラッチバッグ
size: 横25cm 縦13cm 幅10cm
ルイヴィトン 805H ポシェット・ヴォワヤージュ M30450
付属: 専用保存袋
マルニ クラッチ ショルダー
備考: 内側にシリアルナンバーあり
ボッテガ ヴェネタ クラッチバッグ カーキ イントレチャート 493190
《美品》ボッテガヴェネタ レザー クラッチバッグ ダークブラウン
ご不明点があればお気軽にご相談くださいね。
セリーヌ チェーンウォレット チェーンクラッチ ミニショルダー ブラック 黒
宜しくお願いいたします。
【3262】 希少 モンクレール ロゴ ラムレザー 内側 ダウン クラッチバッグ
ANYA HINDMARCH ラメ クラッチバッグ
ボッテガヴェネタの他に、グッチやロエベ、フェラガモ、ロンシャン、ボッテガヴェネタ、エルメス、セリーヌなどsimpleで上品なお品を多数所持しています。合わせて、ぜひご検討くださいませ。
PRADA プラダクラッチバッグ
商品の情報
ブランド
ボッテガヴェネタ
商品の状態
やや傷や汚れあり
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ご覧いただき誠にありがとうございます。お品の詳細は、以下の通りです。※おすすめ商品一覧はこちら#Keico’sCollection状態: 美品（4-5ヶ月程度使用）※綺麗な状態ではありますが、あくまでもusedです。完璧な状態をお望みの方はご遠慮下さい。商品: Bottega Veneta / ボッテガヴェネタ（都内百貨店購入正規品）価格: (参考)165,000円程度使用: クラッチバッグ素材: レザーいろ: （黒に近い）ダークブラウンsize: 横25cm 縦13cm 幅10cm付属: 専用保存袋備考: 内側にシリアルナンバーありご不明点があればお気軽にご相談くださいね。宜しくお願いいたします。ボッテガヴェネタの他に、グッチやロエベ、フェラガモ、ロンシャン、ボッテガヴェネタ、エルメス、セリーヌなどsimpleで上品なお品を多数所持しています。合わせて、ぜひご検討くださいませ。
商品の情報
ブランド
ボッテガヴェネタ
商品の状態
やや傷や汚れあり
ずっと気になってた 《美品》ボッテガヴェネタ レザー クラッチバッグ ダークブラウン クラッチバッグ
375
32分钟前
ずっと気になってた 《美品》ボッテガヴェネタ レザー クラッチバッグ ダークブラウン クラッチバッグ
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(税込) 送料込み
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18
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《美品》ボッテガヴェネタ レザー クラッチバッグ ダークブラウン
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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東京都
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出品者
8decd1b
1338
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