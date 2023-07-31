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【70％OFF】 SONY VAIO S13 / VAIO PRO / Windows10 ノートPC

商品の説明

メーカー:SONY VAIO
Lenovo ThinkPad L380
メーカー:型番VJS1311
DELL COREi5 6200 GPU搭載 8Gメモリ Office パワポ付
機種名:VAIO S13
ゲーミング ノート PC GALLERIA QF770 i7 8GB 17.3
OS:Windows 10 pro
ゲーミングノートVF-HGK1050 17.3インチ フルHD 120hz
プロセッサ:Corei5-6200U
MacBook Pro 16インチ 2021 M1max 64GB 4TB US
メモリ:4GB
MacBook Air 13inch i5 4GB 128GB Mid2013
ストレージ:SSD 128GB
Lenovo Ideapad 530S Corei5 サクサク動く ①
ディスプレイ:13.3型
NEC LaVie L PC-LL750TSB ノートパソコン
付属品:ACアダプタ・電源コード
PowerBook 550c
有線LANポートあり カバーなし
(最終価格)mouse F5-i7-A 8GB メモリ 256GB SSD

116☆起動19秒☆i5+8GB+SSD256GB☆MS Office2019
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商品の情報

ブランドソニー
商品の状態やや傷や汚れあり

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メーカー:SONY VAIOメーカー:型番VJS1311機種名:VAIO S13OS:Windows 10 proプロセッサ:Corei5-6200Uメモリ:4GBストレージ:SSD 128GBディスプレイ:13.3型付属品:ACアダプタ・電源コード有線LANポートあり カバーなしノートパソコンノートPCVAIO PROvaio proWindows

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【70％OFF】 SONY VAIO S13 / VAIO PRO / Windows10 ノートPC

28分钟前

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