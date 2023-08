超美品 iPhone11 256GB ブラック 本体　箱付き スマートフォン本体

iPhone 11 ブラック 256 GB au

SIMフリー スマホ 本体

SIMフリー

本体のみでしたら150円引き

常にカバーと保護フィルムを使っていたため、目立つ傷は見当たりません。また、風呂や水中での使用はございません。

使用期間の割にはとても綺麗だと思いますが、あくまでも中古品になりますので気になる方はご遠慮ください。

一昔前のスペックですが、まだまだ使えると思います。

購入したソフトのカバーケースも付属します。

約2年間、大切に使用して1年間保管していた端末になります。

あくまでも中古品になりますので、動作不良を除いて返品はご遠慮願います。

気になる箇所がございましたら、入札前にお問い合わせください。 ご質問など、お気軽にコメント頂ければと思います。

こちらの条件で即決頂ける方はコメント不要です、

どうぞ宜しくお願いいたします。

・SIMフリー

・アクティベーションロック解除済み

・残債なし

・初期化済み

・修理歴なし

・水没歴なし

・箱あり

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

iPhone 11 ブラック 256 GB auSIMフリー本体のみでしたら150円引き常にカバーと保護フィルムを使っていたため、目立つ傷は見当たりません。また、風呂や水中での使用はございません。使用期間の割にはとても綺麗だと思いますが、あくまでも中古品になりますので気になる方はご遠慮ください。一昔前のスペックですが、まだまだ使えると思います。 購入したソフトのカバーケースも付属します。約2年間、大切に使用して1年間保管していた端末になります。あくまでも中古品になりますので、動作不良を除いて返品はご遠慮願います。気になる箇所がございましたら、入札前にお問い合わせください。 ご質問など、お気軽にコメント頂ければと思います。こちらの条件で即決頂ける方はコメント不要です、どうぞ宜しくお願いいたします。・SIMフリー・アクティベーションロック解除済み・残債なし・初期化済み・修理歴なし・水没歴なし・箱あり

