柔らかい ERUKEI エルケイ キャバドレス ナイトドレス ワンピース ツイード フレア ドレス

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ご覧いただきましてありがとうございます✨（＾ω＾）●数回着用(洗濯済み)●サイズ：US４、９号、Ｍ●色：ベージュ●洗濯シワ、畳みシワ、洗剤の匂いに ご理解いただける方のご購入を 宜しくお願い致しますm(_ _)m素人保管、素人検品ですので神経質な方はご遠慮ください(´・ω・｀)返品交換などもお受け出来ません。何か気になる事や見たい箇所がありましたら写真を追加しますのでお気軽にコメントください（＾ω＾）キャバドレス アンディ アン ジュエルズエンジェルアール ローブドフルール グロッシーsugar シュガー glossy Andy an Jewels AngelRIRMA イルマ JEAN MACLEAN ジャンマクレーンワンピース ミニドレス セットアップROBE de FLEURS DEA ディア kylie カイリーJessica ジェシカ GINZA couture 銀座クチュールフレア Aライン

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