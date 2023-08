カメラ買換えのため出品します。

LS-284CVL Leofoto



ジッツォ GITZO 一脚とSLIK 自由雲台 セット 中古美品 最終値下げ

【商品】

EF70-300mm F4-5.6L IS USM

Canon EF70-200mm F4L IS 2 USM

AF35F2D



EF-S55-250F4-5.6 IS

【状態】

ピークデザイン

- 2018年に購入し、Canon 5D Mark3と使用

DJI PHANTOM2【部品取り用】

- 保管は防湿ボックスに乾燥剤を入れていました

DJI RS3 PRO

- 出番がそこまで多くなかったので、大きな汚れはないものと思います

タムロン 35mm F2.8 DI III OSD M1:2(F053SE)

- 中古品であること、写真で状態を確認いただきご購入ください

ZHIYUN crane m2

- 非喫煙者、ペットなし

ZHIYUN CRANE-M3



Profoto D1 500 air 2台 スタジオキット

【同梱物】

GoPro CHDHX-601-FW

- 写真に載っているものがすべてです(レンズ本体、フード、ソフトケース、保護フィルター)※箱無し

Nikon ニコン スピードライト SB-500 + ディフューザー

- 保護フィルターもおまけでつけます

xdカード セット 128MB 256MB 1GB



Zhiyun WEEBILL S

【ご注意事項】

TAMRON 16-300F3.5-6.3DI2 VC PZD(B016N

- 中古品となりますので、その点ご了承ください(NC, NRでお願いします

プログレードデジタル CFexpress Type A 160GB

- 状態確認、動作確認は素人としての確認となります。詳細の点までは至らない点も可能性がありますので、ご了承ください

SB-700スピードライトフラッシュ カラーフィルターセット SJ-4)

- 値下げ交渉はお控えください

SONY ECM-B10 購入一年未満

- 即購入可です

INON D-2000 Type3



SIGMA 135mm F1.8 DG HSM For Sony E-mount

【コメント】

バンガード VANGUARD Xcenior 62T

- 子どもの運動会、自転車レースの撮影など、動体撮影で活躍していました。流し撮りのための機能もあるのでとても便利です

新品 本革 LEICA ライカ Q2用 カメラケース ブラック

- サードパーティ製レンズも使っていましたが、やはり純正レンズである本レンズの方がAFが速いと感じています

EF50F1.4USM



大型カメラ用 被り布(冠布) 1980年代 昭和レトロ



OLYMPUS フィッシュアイコンバーター FCON-P01 オリンパス 一眼

AF機構有無: AF

Nikon SB-700 ストロボ

color: WHITE

CONTAX コンタックス TLA200 外付けフラッシュ ストロボ 動作未確認

ズームレンズタイプ(新): 望遠ズームレンズ

最終お値下げ美品Nikonデジタル一眼レフD80レンズ2本リモコンつき

フォーマット種類: 35mmフルサイズ

Nikon AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8GⅡ ED VR

レンズマウント(メーカ): キヤノン EFマウント

【動作品】MAMIYA マミヤ M645 1000s ボディ

一眼レフ/ミラーレス: 一眼レフ用

SLIK スリック プロフェッショナル II 大型三脚 大型雲台付き

交換レンズタイプ: ズームレンズ

DOMKE F-2 カメラバッグ

交換レンズ内手ぶれ補正機能: 補正機能有

SEIKO セイコー デジタル時計 タイムトロン

特殊レンズタイプ: 特殊レンズ以外

ビゾフレックス VISOFLEX Typ020, M10シリーズ用



LPL L18882 ホームスタジオミニバンクセット HL-30P

#キヤノン

富士フイルム XF16-80mm f/4 R OIS WR

#Canon

商品の情報 ブランド キヤノン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

カメラ買換えのため出品します。【商品】Canon EF70-200mm F4L IS 2 USM【状態】- 2018年に購入し、Canon 5D Mark3と使用- 保管は防湿ボックスに乾燥剤を入れていました- 出番がそこまで多くなかったので、大きな汚れはないものと思います- 中古品であること、写真で状態を確認いただきご購入ください- 非喫煙者、ペットなし【同梱物】- 写真に載っているものがすべてです(レンズ本体、フード、ソフトケース、保護フィルター)※箱無し- 保護フィルターもおまけでつけます【ご注意事項】- 中古品となりますので、その点ご了承ください(NC, NRでお願いします- 状態確認、動作確認は素人としての確認となります。詳細の点までは至らない点も可能性がありますので、ご了承ください- 値下げ交渉はお控えください- 即購入可です【コメント】- 子どもの運動会、自転車レースの撮影など、動体撮影で活躍していました。流し撮りのための機能もあるのでとても便利です- サードパーティ製レンズも使っていましたが、やはり純正レンズである本レンズの方がAFが速いと感じていますAF機構有無: AFcolor: WHITEズームレンズタイプ(新): 望遠ズームレンズフォーマット種類: 35mmフルサイズレンズマウント(メーカ): キヤノン EFマウント一眼レフ/ミラーレス: 一眼レフ用交換レンズタイプ: ズームレンズ交換レンズ内手ぶれ補正機能: 補正機能有特殊レンズタイプ: 特殊レンズ以外#キヤノン#Canon

商品の情報 ブランド キヤノン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【期間限定最終値下げ】イノン⭐︎定番のストロボD-200 type2エーデルクローン edelkrone FlexTILT Head PROペンタックス Pentax-F FISH-EYE 17-28mm 6667Deity pocket wirelessワイヤレスマイクATOMOS SHINOBI 7 美品ドリアン様専用です。 カールツァイス単眼鏡の名品 Mono 3x12B 美品