・バッカス BJB-400R キャンディアップルレッドになります。

・コレクション整理の為出品です。

コンディション

・プレイヤーコンディション

ネック

・ほぼストレート、フレット残り約7割程度、音詰まり無し

ボディ

・多少の傷打痕あります。部分的にクリア剥げあり。

電装系ガリ無し機関良好

金属パーツくすみやサビあります。

インプレッション

・ユニバースシリーズのワンランク上の400Rです。

初心者向けと思われがちですが音質はしっかりしていて、私は弦高かなり下げてスラップの練習用としていました。ネック細めでアンプ直でも良い音が出ます。(当たり前ですが弦高ベタ下げするとビビります。)

部分的に傷などありますが、トップ材に目立つ傷はありません。

サブの一本、練習用におすすめです。

ネックポケット付近にクラックあります。

ネック外しましたがポケットにダメージはないかと思います。

スペック

BODYAlderNeckMaple

FingerboardRosewoodTunerKLUSON TYPE

PickupsORIGINAL J-J SINGLE TYPEBridgeVINTAGE FIXED TYPE

Control2Vo, 1ToneScale(Flets)34 inch (21F)

Body FinishGROSS FINISHNeck FinishGROSS FINISH

・バッカス BJB-400R キャンディアップルレッドになります。・コレクション整理の為出品です。コンディション・プレイヤーコンディションネック・ほぼストレート、フレット残り約7割程度、音詰まり無しボディ・多少の傷打痕あります。部分的にクリア剥げあり。電装系ガリ無し機関良好金属パーツくすみやサビあります。インプレッション・ユニバースシリーズのワンランク上の400Rです。 初心者向けと思われがちですが音質はしっかりしていて、私は弦高かなり下げてスラップの練習用としていました。ネック細めでアンプ直でも良い音が出ます。(当たり前ですが弦高ベタ下げするとビビります。) 部分的に傷などありますが、トップ材に目立つ傷はありません。 サブの一本、練習用におすすめです。ネックポケット付近にクラックあります。ネック外しましたがポケットにダメージはないかと思います。スペックBODYAlderNeckMapleFingerboardRosewoodTunerKLUSON TYPEPickupsORIGINAL J-J SINGLE TYPEBridgeVINTAGE FIXED TYPEControl2Vo, 1ToneScale(Flets)34 inch (21F)Body FinishGROSS FINISHNeck FinishGROSS FINISH付属品はありません。ハードケースは撮影用になります。他にもベース、ギター出品しています。#バッチーナのギターベースコレクション・個人的主観での状態判断になりますので、見落としがあるかもしれませんがご了承下さい。・中古品はあくまで中古品です。コンディションが気になる方はショップからの購入をお勧めします。・状態確認はコメントください。・ダンボール、エアキャップにて梱包、発送します。・中古品になりますのでご理解のある方以外はご遠慮くださいね。

