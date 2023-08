THE ALFEE 40th Anniversary スペシャルボックスです。

購入して未開封で保管しておりましたが、

中身の状態がわからず念のため確認しました。

開封して写真撮影をしただけの新品同様の超美品です。画像確認頂けたらわかると思います。

完全未開封ではないので、念のため未使用に近いで出品します。

撮影時も手袋をして取り扱いにも注意しております。

CDやDVDは未使用、スペシャルグッズも未開封です。

【新品同様/未使用】THE ALFEE 40th Anniversary BOX

気軽にご質問など下さいませ。

その他、気になる所などあれば写真追加もしますので仰って下さい。

気持ちの良い取引を心がけます。

宜しくお願いいたします。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

