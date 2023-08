90sビンテージボブマーリー ロングtシャツ ワコマリア zion 1998 古着

ワコマリアにもサンプリングされているザイオンのTシャツになります。レゲエが好きな方にオススメになります。

サイズ詳細Mサイズ

身幅47cm

着丈72cm

袖丈57cm

コピーライト1991

バラ売り値下げは考えておりません

複数購入のみ値下げ交渉可能です

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

