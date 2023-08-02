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堅実な究極の EMMA CLOTHESエマクローズ ハイネックダウンコート ダウンジャケット

商品の説明

商品:EMMA CLOTHES
デサント水沢ダウン　ブラックM
ハイネックダウンコート
マウンテンイクイップメント　ダウンジャケット

daboro×WJK ダウン
状態:新品・未使用ですが
定価13.9万　新品　マッキントッシュロンドン　エリントン　ウールダウンコート
フロントに切れ傷跡有り 画像参考
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SIZE:Ｍ
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肩幅約49cm
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素材:
モンクレール　ライダースダウン
表地:綿70% ナイロン30%
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中綿:ダウン70% フェザー30%
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裏地:ポリエステル100%

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商品の情報

商品のサイズM
ブランドエマクローズ
商品の状態新品、未使用

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商品:EMMA CLOTHESハイネックダウンコート状態:新品・未使用ですがフロントに切れ傷跡有り 画像参考SIZE:Ｍ肩幅約49cm身幅約54cm着丈約103cm袖丈約63cm色:ベージュ素材:表地:綿70% ナイロン30%中綿:ダウン70% フェザー30%裏地:ポリエステル100%

商品の情報

商品のサイズM
ブランドエマクローズ
商品の状態新品、未使用

堅実な究極の EMMA CLOTHESエマクローズ ハイネックダウンコート ダウンジャケット

20分钟前

堅実な究極の EMMA CLOTHESエマクローズ ハイネックダウンコート ダウンジャケット

¥12,000 ¥10,200

(税込) 送料込み
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