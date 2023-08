堅実な究極の EMMA CLOTHESエマクローズ ハイネックダウンコート ダウンジャケット

商品:EMMA CLOTHES

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エマクローズ 商品の状態 新品、未使用

商品:EMMA CLOTHESハイネックダウンコート状態:新品・未使用ですがフロントに切れ傷跡有り 画像参考SIZE:M肩幅約49cm身幅約54cm着丈約103cm袖丈約63cm色:ベージュ素材:表地:綿70% ナイロン30%中綿:ダウン70% フェザー30%裏地:ポリエステル100%

