堅実な究極の EMMA CLOTHESエマクローズ ハイネックダウンコート ダウンジャケット

商品:EMMA CLOTHES
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状態:新品・未使用ですが
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フロントに切れ傷跡有り 画像参考
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SIZE:Ｍ
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肩幅約49cm
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色:ベージュ
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素材:
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表地:綿70% ナイロン30%
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中綿:ダウン70% フェザー30%
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裏地:ポリエステル100%
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商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|エマクローズ
|商品の状態
|新品、未使用
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商品:EMMA CLOTHESハイネックダウンコート状態:新品・未使用ですがフロントに切れ傷跡有り 画像参考SIZE:Ｍ肩幅約49cm身幅約54cm着丈約103cm袖丈約63cm色:ベージュ素材:表地:綿70% ナイロン30%中綿:ダウン70% フェザー30%裏地:ポリエステル100%
商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|エマクローズ
|商品の状態
|新品、未使用