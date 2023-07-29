【年間ランキング6年連続受賞】 SONY BRAVIA LX900 KDL-40LX900 テレビ

SONY BRAVIA LX900 KDL-40LX900

■□使用少ない極美品■□SONY BRAVIA XRJ-65X90J 65インチ



■c19 シャープ AQUOS 24型液晶テレビ 2T-C24AD アクオス

2010製フルハイビジョン40インチです

TOSHIBA REGZA R9000 46R9000 46インチ

ここ5年程使用してませんでした

YK様専用 ★SONY BRAVIA★W700C KJ-40W700C⭐︎2015

写りは問題ありません

Panasonic VIERA ポータブル地上デジタルテレビ

本体にキズは無いです。裏のプラカバー、リモコンに細かいキズ有り

SHARP 32インチLC-32H30 2016年製



Panasonic TH-L42D2. 2010年制

付属品はコード、リモコン、3dメガネ（未使用の為使えるかは不明）、取説、カードになります

テレビ 32インチ 三菱 ハイビジョン



TOSHIBA REGZA 50Z810X 【ジャンク品】



シャープ80インチ LC-80XL10

幅100㌢スタンド付き高さ70㌢スタンド45x39

★使用1ヶ月★AQUOS★チューナ2つ搭載★ネットワーク★



SONY BRAVIA 55型 ジャンク品



【値下げしました】40V型 LED地上デジタルフルハイビジョン液晶テレビ

3D: 3D対応有

SHARP 16V型 液晶AQUOS 2T-C16AP-W

BS/CSチューナ有無: BS/110°CSデジタル兼用チューナ

美品！シャープ 42V型液晶テレビ アクオス 2T-C42BE1 2021年製

DLNA対応有

シャープ65インチ、新品だが、大きすぎるので、売却したい。値段交渉可能

LEDバックライト有

昭和レトロ 東芝カラーテレビ18T388 1978年製

LED種類: エッジライトLED

TCL 50型 Android TV 4K対応 スマートTV

NETFLIX: NO NETFLIX

LG 55型 4Kチューナー内蔵テレビ 55UN8100PJA IPS パネル

PinP/PbyP機能: PbyP

FUNAI firetrap

WEB CONTENT ACC

SHARP アクオス 液晶テレビ 22インチ LC-22K45-B

アクトビラ対応種類: アクトビラビデオ・フル対応

ジャンク Panasonic A050 プライベート・ビエラ UN-19★

アスペクト比: 16:9

Green House 40インチ 液晶テレビ

アプリ対応: アプリ プリインストール

★大人気22年モデル大型テレビ★

イーサネット端子有

Hisense ハイセンス 高画質＆高音質 4K液晶テレビ 50U8FG

ディスプレイタイプ: LCD(液晶)

シャープ 40インチ 液晶テレビ AQUOS LC-40J9 フルハイビジョン

ハイビジョン対応: FULL HD

MAXZEN 32インチハイビジョン液晶テレビ

地上波デジタルチューナ有無数: 地上D1チューナ有

シャープ 40V型 液晶 テレビ AQUOS LC-40W35-B ブラック

多段階評価2010カラーTV: 5

超極美品！アイリスオーヤマ 32WB10P 液晶 テレビ 32型 2020年製

多段階評価2011カラーTV: 3

TV 42型 ミツビシ リアル LCD-42BHR300

多段階評価2014カラーTV: 2

ELSONIC チューナーレススマートテレビ

画素数クラス別(横): 1920−3839

SHARP AQUOS U U40 LC-50U40

画素数クラス別(縦): 1080−2159

SHARP 32型 液晶カラーテレビ 2014年製

画面サイズ・クラス別3: 36−41インチ未満

パナソニック 10V型 液晶 テレビ プライベート・ビエラ UN-10CE8-W

画面サイズ・クラス別4: 40インチ

TCL ハイビジョンテレビ 32インチ

省エネ基準目標年度: 2012年度

KDL-22EX42H

電源タイプ: ACタイプ

SONY BRAVIA LX900 KDL-40LX900

高速液晶表示: 240ヘルツ

IRIS OHYAMA 40インチ



SONY BRAVIA X8500E KJ-55X8500E

#ソニー

2018年製 24インチ テレビ LC-24P5

#SONY

50インチモニター 液晶モニター DMM 4K DME-4K50D



シャープ 32V型 液晶テレビ AQUOS LC-32H10 2013年製

重量···23.7キロ

商品の情報 商品のサイズ 40～42インチ ブランド ソニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

SONY BRAVIA LX900 KDL-40LX9002010製フルハイビジョン40インチですここ5年程使用してませんでした写りは問題ありません本体にキズは無いです。裏のプラカバー、リモコンに細かいキズ有り付属品はコード、リモコン、3dメガネ（未使用の為使えるかは不明）、取説、カードになります幅100㌢スタンド付き高さ70㌢スタンド45x393D: 3D対応有BS/CSチューナ有無: BS/110°CSデジタル兼用チューナDLNA対応有LEDバックライト有LED種類: エッジライトLEDNETFLIX: NO NETFLIXPinP/PbyP機能: PbyPWEB CONTENT ACCアクトビラ対応種類: アクトビラビデオ・フル対応アスペクト比: 16:9アプリ対応: アプリ プリインストールイーサネット端子有ディスプレイタイプ: LCD(液晶)ハイビジョン対応: FULL HD地上波デジタルチューナ有無数: 地上D1チューナ有多段階評価2010カラーTV: 5多段階評価2011カラーTV: 3多段階評価2014カラーTV: 2画素数クラス別(横): 1920−3839画素数クラス別(縦): 1080−2159画面サイズ・クラス別3: 36−41インチ未満画面サイズ・クラス別4: 40インチ省エネ基準目標年度: 2012年度電源タイプ: ACタイプ高速液晶表示: 240ヘルツ#ソニー#SONY重量···23.7キロ

商品の情報 商品のサイズ 40～42インチ ブランド ソニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

即日受渡❣️送料込32型Wチューナー HDMI端子付ゲームに。Panasonic 32インチ パナソニック美品♪日立 Wooo 32V型 L32-V09 3D対応