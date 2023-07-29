【年間ランキング6年連続受賞】 SONY BRAVIA LX900 KDL-40LX900 テレビ

SONY BRAVIA LX900 KDL-40LX900
■□使用少ない極美品■□SONY BRAVIA XRJ-65X90J 65インチ
■c19 シャープ AQUOS 24型液晶テレビ 2T-C24AD アクオス
2010製フルハイビジョン40インチです
TOSHIBA REGZA R9000 46R9000 46インチ
ここ5年程使用してませんでした
YK様専用 ★SONY BRAVIA★W700C KJ-40W700C⭐︎2015
写りは問題ありません
Panasonic VIERA ポータブル地上デジタルテレビ
本体にキズは無いです。裏のプラカバー、リモコンに細かいキズ有り
SHARP 32インチLC-32H30 2016年製
Panasonic TH-L42D2. 2010年制
付属品はコード、リモコン、3dメガネ（未使用の為使えるかは不明）、取説、カードになります
テレビ 32インチ 三菱 ハイビジョン
TOSHIBA REGZA 50Z810X 【ジャンク品】
シャープ80インチ LC-80XL10
幅100㌢スタンド付き高さ70㌢スタンド45x39
★使用1ヶ月★AQUOS★チューナ2つ搭載★ネットワーク★
SONY BRAVIA 55型 ジャンク品
【値下げしました】40V型 LED地上デジタルフルハイビジョン液晶テレビ
3D: 3D対応有
SHARP 16V型 液晶AQUOS 2T-C16AP-W
BS/CSチューナ有無: BS/110°CSデジタル兼用チューナ
美品！シャープ 42V型液晶テレビ アクオス 2T-C42BE1 2021年製
DLNA対応有
シャープ65インチ、新品だが、大きすぎるので、売却したい。値段交渉可能
LEDバックライト有
昭和レトロ 東芝カラーテレビ18T388 1978年製
LED種類: エッジライトLED
TCL 50型 Android TV 4K対応 スマートTV
NETFLIX: NO NETFLIX
LG 55型 4Kチューナー内蔵テレビ 55UN8100PJA IPS パネル
PinP/PbyP機能: PbyP
FUNAI firetrap
WEB CONTENT ACC
SHARP アクオス 液晶テレビ 22インチ LC-22K45-B
アクトビラ対応種類: アクトビラビデオ・フル対応
ジャンク Panasonic A050 プライベート・ビエラ UN-19★
アスペクト比: 16:9
Green House 40インチ 液晶テレビ
アプリ対応: アプリ プリインストール
★大人気22年モデル大型テレビ★
イーサネット端子有
Hisense ハイセンス 高画質＆高音質 4K液晶テレビ 50U8FG
ディスプレイタイプ: LCD(液晶)
シャープ 40インチ 液晶テレビ AQUOS LC-40J9 フルハイビジョン
ハイビジョン対応: FULL HD
MAXZEN 32インチハイビジョン液晶テレビ
地上波デジタルチューナ有無数: 地上D1チューナ有
シャープ 40V型 液晶 テレビ AQUOS LC-40W35-B ブラック
多段階評価2010カラーTV: 5
超極美品！アイリスオーヤマ 32WB10P 液晶 テレビ 32型 2020年製
多段階評価2011カラーTV: 3
TV 42型 ミツビシ リアル LCD-42BHR300
多段階評価2014カラーTV: 2
ELSONIC チューナーレススマートテレビ
画素数クラス別(横): 1920−3839
SHARP AQUOS U U40 LC-50U40
画素数クラス別(縦): 1080−2159
SHARP 32型 液晶カラーテレビ 2014年製
画面サイズ・クラス別3: 36−41インチ未満
パナソニック 10V型 液晶 テレビ プライベート・ビエラ UN-10CE8-W
画面サイズ・クラス別4: 40インチ
TCL ハイビジョンテレビ 32インチ
省エネ基準目標年度: 2012年度
KDL-22EX42H
電源タイプ: ACタイプ
SONY BRAVIA LX900 KDL-40LX900
高速液晶表示: 240ヘルツ
IRIS OHYAMA 40インチ
SONY BRAVIA X8500E KJ-55X8500E
#ソニー
2018年製 24インチ テレビ LC-24P5
#SONY
50インチモニター 液晶モニター DMM 4K DME-4K50D
シャープ 32V型 液晶テレビ AQUOS LC-32H10 2013年製
重量···23.7キロ
即日受渡❣️送料込32型Wチューナー HDMI端子付ゲームに。
商品の情報
|商品のサイズ
|40～42インチ
|ブランド
|ソニー
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
Panasonic 32インチ パナソニック
美品♪日立 Wooo 32V型 L32-V09 3D対応
SONY BRAVIA LX900 KDL-40LX9002010製フルハイビジョン40インチですここ5年程使用してませんでした写りは問題ありません本体にキズは無いです。裏のプラカバー、リモコンに細かいキズ有り付属品はコード、リモコン、3dメガネ（未使用の為使えるかは不明）、取説、カードになります幅100㌢スタンド付き高さ70㌢スタンド45x393D: 3D対応有BS/CSチューナ有無: BS/110°CSデジタル兼用チューナDLNA対応有LEDバックライト有LED種類: エッジライトLEDNETFLIX: NO NETFLIXPinP/PbyP機能: PbyPWEB CONTENT ACCアクトビラ対応種類: アクトビラビデオ・フル対応アスペクト比: 16:9アプリ対応: アプリ プリインストールイーサネット端子有ディスプレイタイプ: LCD(液晶)ハイビジョン対応: FULL HD地上波デジタルチューナ有無数: 地上D1チューナ有多段階評価2010カラーTV: 5多段階評価2011カラーTV: 3多段階評価2014カラーTV: 2画素数クラス別(横): 1920−3839画素数クラス別(縦): 1080−2159画面サイズ・クラス別3: 36−41インチ未満画面サイズ・クラス別4: 40インチ省エネ基準目標年度: 2012年度電源タイプ: ACタイプ高速液晶表示: 240ヘルツ#ソニー#SONY重量···23.7キロ
商品の情報
|商品のサイズ
|40～42インチ
|ブランド
|ソニー
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし