ご覧いただきありがとうございます^^*

L'or Sleeveless Coat Dress チャコール

⭐商品について⭐

ストレッチ性が高くタイトに着こなせるドレスワンピースです♪

肩や胸元の絞りデザインに巻きスカートのようなデザインがかっこよく可愛いさも◎

希少なレオパードの総柄となっております♪♪

⭐状態⭐

目立った傷汚れなく状態は良いかと思います♪

※状態については、個人差がありますので、写真をご確認ください。

USED品のため多少の汚れやダメージ等はご了承下さい。

⭐素材(%)⭐

ポリエステル95

エラスタン(ポリウレタン)5

⭐実寸サイズ(cm)⭐

XSサイズ Mの方でも着こなせるサイズ感です♪

身幅:44

ウエスト:37

裾幅:53

着丈:96

肩幅:42

袖丈:34

素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。

⭐真贋について⭐

私的に利用していたものや、中古ブランド買取店から譲り受けた、鑑定士による真贋検査済のお品物です。万が一正規店で正規サービスを断られた場合は誠意を持って全額返金返品対応させて頂きます。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ローレンラルフローレン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

