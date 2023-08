Theatre Tickets ワンピース

Color:ブルー

サイトで売り切れた人気商品です

もう売ってないのでレアです。

配色の衿とカフス、裾フリルが華やかなワンピース。

裾部分は『Theatreland Historia』をイメージしたアイテムが散りばめられた豪華な刺繍が施されています。

チケットやシルクハット、オペラグラス、シアターのカーテンや映画のフィルムなど、様々な演目が行われる賑やかな街をイメージして刺繍しています。

リボンブローチは2色のテープを重ねて、配色もポイントです。

【ブルー】はネイビーとボルドーが重ねてあり、トリコロール風な印象に。

サイドには緞帳のロープをイメージした、タッセル付きのロープ飾りがついていて、特別感のあるイメージを演出しています♡

ボタンで取り外しができますので、シンプルに着用したいときは取り外していただいても構いません♡

バックスタイルは後ろリボン&刺繍は後ろまでぐるりと入っています。

丈も落ち着いた長めの丈、裾フリルもボリュームたっぷりでとても豪華なデザインとなっています。

ディズニー、劇団四季、観劇、映画館、2.5次元ミュージカル、宝塚歌劇団、ヴァイオレットエヴァーガーデン、ハリーポッター、コスプレ、オペラ座の怪人などお好きな御方にもおすすめです。

Amavelの紙タグ付きの新品です⸜(*ᵔᗜᵔ*)⸝

春物&夏物なのでこれからたくさん着れます。

他の系統の服が欲しいので出品致しますが、

自分で着ようと思ったら着れるので、この値段で売れなければ出品やめます。

商品すり替え防止のためにクレームや返品はなしでお願いいたします

汚れ等はないと思いますが、神経質な方のご購入はご遠慮願います。

素人保管になります。

サイト最安値ですので、お値引できません

5月の間に売れなければ、値上げ予定です。

もしくは自分で着ます。

ご購入頂ける前に、必ずコメント欄にて先に購入意思のコメントをお願いいたします。

アクシーズファム、axes femme、ポエティック、アマベル、アンクルージュ、Ank Rouge、リズリサ、エブリン、evelyn、ロディスポット、LODISPOTTO

お好きな御方に。

シアター チケット ワンピース

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アマベル 商品の状態 新品、未使用

