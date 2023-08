閲覧いただき誠にありがとうございます。

主に新品•中古問わずメンズ、レディースのアパレル商品を中心に扱っています。

即購入大歓迎です◎

□商品名□

定価118,000円

★未使用★ THE ROW ザロウ 長袖 薄手 シースルー ニット Tシャツ サマーニット

□仕様□

-

□カラー□

画像参照

□生産□

イタリア

□素材□

コットン

□表記サイズ□

XS(ビッグシルエットのためほぼフリーサイズ です)実寸サイズをご確認ください

□実寸サイズ

肩幅:62cm

身幅:60cm

着丈:65cm

袖丈:56cm

※実寸につきまして多少の誤差はご了承ください。

※表記サイズだけではなく実寸のサイズをご確認ください。

※サイズ違いによる返品・交換は対応致しかねます。

□コンディションランク□

A(タグ付き、未使用保管品)

※汚れなどはできる限り写真にて掲載しております。まずは画像をご確認ください。

S 新品・タグ付き

A 未使用、もしくは新品同様の良好な状態

B 全体的に目立ったダメージや汚れは見当たらない状態

C 外観に多少のスレ、汚れは見られるものの着用には問題のない程度

D 状態が悪く使用感の強いお品

□お取引について□

トラブル防止のため、購入前に必ずプロフィールをご覧ください。

何かご質問がございましたらお気軽にコメントください!

ただいま10%SALE開催中です☆☆

その場でフォロー頂くだけで10%OFFになります!!

商品番号 :

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ザロウ 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ザロウ 商品の状態 新品、未使用

