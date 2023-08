大人気のヘルノラミナー。

肌に吸い付くような着心地で着た瞬間に

他のダウンとの違いが。

首元までジッパーが閉まり風を寄せ付けず

ビジネスシーンからプライベートまで

幅広く活躍する1着。

定価は162,800(税込)です。

■付属品 なし

■サイズ52

肩幅 約48センチ

身幅 約54センチ

袖丈 約64センチ

着丈 約67センチ

■カラー ブラック

■素材 ポリエステル

グースダウン使用

数回着用のみ、目立った汚れやシミは見当たらず

全体的に綺麗でまだまだたくさん着て頂けます。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヘルノ 商品の状態 未使用に近い

大人気のヘルノラミナー。肌に吸い付くような着心地で着た瞬間に他のダウンとの違いが。首元までジッパーが閉まり風を寄せ付けずビジネスシーンからプライベートまで幅広く活躍する1着。定価は162,800(税込)です。■付属品 なし■サイズ52肩幅 約48センチ身幅 約54センチ袖丈 約64センチ着丈 約67センチ■カラー ブラック■素材 ポリエステル グースダウン使用 数回着用のみ、目立った汚れやシミは見当たらず全体的に綺麗でまだまだたくさん着て頂けます。

