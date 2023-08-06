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『1年保証』 Canon EF-S10-22F3.5-4.5 USM 本体・フード付 その他

商品の説明

Canon EF-S10-22F3.5-4.5 USM
thinkTANKphoto Production Manager 50V2.0
あまり使用しないので手放します。
Leofoto レオフォト LX-224CT+XB32Qアーバンカーボン三脚雲台
防湿庫(東洋リビング社製)で保管しています。
CONTAXコンタックス　67/86 RING メタルフード3　PENTAX67

Kinefinity MAVO LF デジタルシネマカメラ パッケージ
状態は美品・動作良好です。
OpticFilm8200i Ai
レンズ内に傷、カビ、ホコリは目視できません。
Fujifilm EF-X20 フラッシュ
ただし、印字に一部ハゲがありますので画像をご確認ください。(画像6枚目)
【OLYMPUS】防水レンズポート PPO-E04　付属品多数

【カメラリグおまけ付】TILTA Sony a7/a9 Series Kit C
商品の紹介
Canon キャノン 470EX-AI
【特長】
Sigma 35mm F1.4 DG HSM Art / Lマウント
35mm判換算で16～35mm相当の超広角域をカバー。
ハスキー 4段 三脚
広い画角と強いパースペクティブを活かして、広大な風景をダイナミックに写し込んだり、
EF40F2.8 STM 保護レンズ付き キャノン レンズ
被写体に寄って個性豊かなポートレートを撮影したり。
kenko ZX C-PL 72mm
人の目では捉えられない写真独自の表現を存分に楽しめます。
LEPOWER LED Flood Light　　照明　LED ライト　撮影
また、最短撮影距離が0.24mときわめて短いため、花畑で手前の花をクローズアップ撮影しながら、
ロープロlowepro カメラバッグ　Stealth Reporter D650
花畑の全景を背景として写し込むという表現も可能です。
lowepro pro runner カメラバッグ

JADO ドライブレコーダー
【仕様】
Nietro様専用SIGMA Contemporary17-70mmF2.8-4
レンズ構成：10群13枚
SONY FEマウント　SIGMA 85mm F1.4
最小絞り：22～29
kumao様用　　　　富士フイルム 純正 Mマウント アダプター
画角：水平/97°10'～54°30'、垂直/74°10'～37°50'、対角線/107°30'～63°30'
Nikon AF75-300F4.5-5.6S 美品
絞り羽根枚数：6枚
ソニーミノルタ用 Sigma APO AF TELE 400mm 0962
最短撮影距離：0.24m
Godox TT600 ストロボ ソフトボックス
最大撮影倍率：0.17倍(22mm時)
shift-spl様専用 SIGMA 28-70mm/ 20mmF2セットで
フィルター径：77mm
CFexpress Type B 128GB+ カードリーダー
最大径×長さ：φ83.5×89.8mm
☆slime様専用☆nauticam ノーティカム　NA マクロポート　N60G
質量：385g
FUJIFILM チェキ instax mini 25 ホワイト本体その他一式
付属アクセサリー：レンズキャップ 、レンズフード EW-83E、レンズ保護フィルター付
Carl Zeiss

エンジェルバード CFexpress SE 512GB Type B
レンズポーチ は付属しません
【即日発送】DJI RONIN-SC ジンバル　スタビライザー

電磁波測定器
AF機構有無: AF
ビタミン CさまNikon AF-S 24-70F2.8G ED
ズームレンズタイプ(新): 広角ズームレンズ
SIGMA 18-200F3.5-6.3DC/M
フォーマット種類: APS−C
Canon RF50mm F1.2 L USM 単焦点レンズ 一眼レフ
レンズマウント(メーカ): キヤノン EFマウント
セコニックスタジオデラックスL-398
一眼レフ/ミラーレス: 一眼レフ用
Nikon SB-900
交換レンズタイプ: ズームレンズ
DAHUA製 ハンディ型温度測定用サーマルカメラ　DH-TPC-HT2201
特殊レンズタイプ: 特殊レンズ以外
SONYズームレンズ(16-70mm)-Eマウント

【ニッシンデジタル】キヤノン用ストロボi60A＆コマンダーAir10Sセット
#キヤノン
ローライアルミ製レンズ·カメラケース(おそらく純正)
#Canon

【トモサンさん専用】PENTAX DA★ 55mm F1.4 SDM 良品

商品の情報

ブランドキヤノン
商品の状態目立った傷や汚れなし

Panasonic G VARIO 12-32F3.5-5.6MEGA OIS

【Sale!!】新品_5個セット SONY NP-FV100 カメラ用バッテリー

「リクルート」スリー・イン・ワン・チェスト・パックALPHA BRAVO 新品

SAMSON クイックセット 三脚

値下げ！　SEIKO システムプリンター　　　　　　電池交換済　　動作確認済

イノン INON UWL-95S M67
Canon EF-S10-22F3.5-4.5 USMあまり使用しないので手放します。防湿庫(東洋リビング社製)で保管しています。状態は美品・動作良好です。レンズ内に傷、カビ、ホコリは目視できません。ただし、印字に一部ハゲがありますので画像をご確認ください。(画像6枚目)商品の紹介【特長】 35mm判換算で16～35mm相当の超広角域をカバー。広い画角と強いパースペクティブを活かして、広大な風景をダイナミックに写し込んだり、 被写体に寄って個性豊かなポートレートを撮影したり。 人の目では捉えられない写真独自の表現を存分に楽しめます。 また、最短撮影距離が0.24mときわめて短いため、花畑で手前の花をクローズアップ撮影しながら、 花畑の全景を背景として写し込むという表現も可能です。 【仕様】 レンズ構成：10群13枚 最小絞り：22～29 画角：水平/97°10'～54°30'、垂直/74°10'～37°50'、対角線/107°30'～63°30' 絞り羽根枚数：6枚 最短撮影距離：0.24m 最大撮影倍率：0.17倍(22mm時) フィルター径：77mm 最大径×長さ：φ83.5×89.8mm 質量：385g 付属アクセサリー：レンズキャップ 、レンズフード EW-83E、レンズ保護フィルター付レンズポーチ は付属しませんAF機構有無: AFズームレンズタイプ(新): 広角ズームレンズフォーマット種類: APS−Cレンズマウント(メーカ): キヤノン EFマウント一眼レフ/ミラーレス: 一眼レフ用交換レンズタイプ: ズームレンズ特殊レンズタイプ: 特殊レンズ以外#キヤノン#Canon

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『1年保証』 Canon EF-S10-22F3.5-4.5 USM 本体・フード付 その他

53分钟前

『1年保証』 Canon EF-S10-22F3.5-4.5 USM 本体・フード付 その他

¥17,000 ¥12,750

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