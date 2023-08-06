『1年保証』 Canon EF-S10-22F3.5-4.5 USM 本体・フード付 その他

Canon EF-S10-22F3.5-4.5 USM

thinkTANKphoto Production Manager 50V2.0

あまり使用しないので手放します。

Leofoto レオフォト LX-224CT+XB32Qアーバンカーボン三脚雲台

防湿庫(東洋リビング社製)で保管しています。

CONTAXコンタックス 67/86 RING メタルフード3 PENTAX67



Kinefinity MAVO LF デジタルシネマカメラ パッケージ

状態は美品・動作良好です。

OpticFilm8200i Ai

レンズ内に傷、カビ、ホコリは目視できません。

Fujifilm EF-X20 フラッシュ

ただし、印字に一部ハゲがありますので画像をご確認ください。(画像6枚目)

【OLYMPUS】防水レンズポート PPO-E04 付属品多数



【カメラリグおまけ付】TILTA Sony a7/a9 Series Kit C

商品の紹介

Canon キャノン 470EX-AI

【特長】

Sigma 35mm F1.4 DG HSM Art / Lマウント

35mm判換算で16～35mm相当の超広角域をカバー。

ハスキー 4段 三脚

広い画角と強いパースペクティブを活かして、広大な風景をダイナミックに写し込んだり、

EF40F2.8 STM 保護レンズ付き キャノン レンズ

被写体に寄って個性豊かなポートレートを撮影したり。

kenko ZX C-PL 72mm

人の目では捉えられない写真独自の表現を存分に楽しめます。

LEPOWER LED Flood Light 照明 LED ライト 撮影

また、最短撮影距離が0.24mときわめて短いため、花畑で手前の花をクローズアップ撮影しながら、

ロープロlowepro カメラバッグ Stealth Reporter D650

花畑の全景を背景として写し込むという表現も可能です。

lowepro pro runner カメラバッグ



JADO ドライブレコーダー

【仕様】

Nietro様専用SIGMA Contemporary17-70mmF2.8-4

レンズ構成：10群13枚

SONY FEマウント SIGMA 85mm F1.4

最小絞り：22～29

kumao様用 富士フイルム 純正 Mマウント アダプター

画角：水平/97°10'～54°30'、垂直/74°10'～37°50'、対角線/107°30'～63°30'

Nikon AF75-300F4.5-5.6S 美品

絞り羽根枚数：6枚

ソニーミノルタ用 Sigma APO AF TELE 400mm 0962

最短撮影距離：0.24m

Godox TT600 ストロボ ソフトボックス

最大撮影倍率：0.17倍(22mm時)

shift-spl様専用 SIGMA 28-70mm/ 20mmF2セットで

フィルター径：77mm

CFexpress Type B 128GB+ カードリーダー

最大径×長さ：φ83.5×89.8mm

☆slime様専用☆nauticam ノーティカム NA マクロポート N60G

質量：385g

FUJIFILM チェキ instax mini 25 ホワイト本体その他一式

付属アクセサリー：レンズキャップ 、レンズフード EW-83E、レンズ保護フィルター付

Carl Zeiss



エンジェルバード CFexpress SE 512GB Type B

レンズポーチ は付属しません

【即日発送】DJI RONIN-SC ジンバル スタビライザー



電磁波測定器

AF機構有無: AF

ビタミン CさまNikon AF-S 24-70F2.8G ED

ズームレンズタイプ(新): 広角ズームレンズ

SIGMA 18-200F3.5-6.3DC/M

フォーマット種類: APS−C

Canon RF50mm F1.2 L USM 単焦点レンズ 一眼レフ

レンズマウント(メーカ): キヤノン EFマウント

セコニックスタジオデラックスL-398

一眼レフ/ミラーレス: 一眼レフ用

Nikon SB-900

交換レンズタイプ: ズームレンズ

DAHUA製 ハンディ型温度測定用サーマルカメラ DH-TPC-HT2201

特殊レンズタイプ: 特殊レンズ以外

SONYズームレンズ(16-70mm)-Eマウント



【ニッシンデジタル】キヤノン用ストロボi60A＆コマンダーAir10Sセット

#キヤノン

ローライアルミ製レンズ·カメラケース(おそらく純正)

#Canon

商品の情報 ブランド キヤノン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Canon EF-S10-22F3.5-4.5 USMあまり使用しないので手放します。防湿庫(東洋リビング社製)で保管しています。状態は美品・動作良好です。レンズ内に傷、カビ、ホコリは目視できません。ただし、印字に一部ハゲがありますので画像をご確認ください。(画像6枚目)商品の紹介【特長】 35mm判換算で16～35mm相当の超広角域をカバー。広い画角と強いパースペクティブを活かして、広大な風景をダイナミックに写し込んだり、 被写体に寄って個性豊かなポートレートを撮影したり。 人の目では捉えられない写真独自の表現を存分に楽しめます。 また、最短撮影距離が0.24mときわめて短いため、花畑で手前の花をクローズアップ撮影しながら、 花畑の全景を背景として写し込むという表現も可能です。 【仕様】 レンズ構成：10群13枚 最小絞り：22～29 画角：水平/97°10'～54°30'、垂直/74°10'～37°50'、対角線/107°30'～63°30' 絞り羽根枚数：6枚 最短撮影距離：0.24m 最大撮影倍率：0.17倍(22mm時) フィルター径：77mm 最大径×長さ：φ83.5×89.8mm 質量：385g 付属アクセサリー：レンズキャップ 、レンズフード EW-83E、レンズ保護フィルター付レンズポーチ は付属しませんAF機構有無: AFズームレンズタイプ(新): 広角ズームレンズフォーマット種類: APS−Cレンズマウント(メーカ): キヤノン EFマウント一眼レフ/ミラーレス: 一眼レフ用交換レンズタイプ: ズームレンズ特殊レンズタイプ: 特殊レンズ以外#キヤノン#Canon

商品の情報 ブランド キヤノン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【トモサンさん専用】PENTAX DA★ 55mm F1.4 SDM 良品Panasonic G VARIO 12-32F3.5-5.6MEGA OIS【Sale!!】新品_5個セット SONY NP-FV100 カメラ用バッテリー「リクルート」スリー・イン・ワン・チェスト・パックALPHA BRAVO 新品SAMSON クイックセット 三脚値下げ！ SEIKO システムプリンター 電池交換済 動作確認済イノン INON UWL-95S M67