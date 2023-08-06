『1年保証』 Canon EF-S10-22F3.5-4.5 USM 本体・フード付 その他

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商品の説明
Canon EF-S10-22F3.5-4.5 USM
thinkTANKphoto Production Manager 50V2.0
あまり使用しないので手放します。
Leofoto レオフォト LX-224CT+XB32Qアーバンカーボン三脚雲台
防湿庫(東洋リビング社製)で保管しています。
CONTAXコンタックス 67/86 RING メタルフード3 PENTAX67
Kinefinity MAVO LF デジタルシネマカメラ パッケージ
状態は美品・動作良好です。
OpticFilm8200i Ai
レンズ内に傷、カビ、ホコリは目視できません。
Fujifilm EF-X20 フラッシュ
ただし、印字に一部ハゲがありますので画像をご確認ください。(画像6枚目)
【OLYMPUS】防水レンズポート PPO-E04 付属品多数
【カメラリグおまけ付】TILTA Sony a7/a9 Series Kit C
商品の紹介
Canon キャノン 470EX-AI
【特長】
Sigma 35mm F1.4 DG HSM Art / Lマウント
35mm判換算で16～35mm相当の超広角域をカバー。
ハスキー 4段 三脚
広い画角と強いパースペクティブを活かして、広大な風景をダイナミックに写し込んだり、
EF40F2.8 STM 保護レンズ付き キャノン レンズ
被写体に寄って個性豊かなポートレートを撮影したり。
kenko ZX C-PL 72mm
人の目では捉えられない写真独自の表現を存分に楽しめます。
LEPOWER LED Flood Light 照明 LED ライト 撮影
また、最短撮影距離が0.24mときわめて短いため、花畑で手前の花をクローズアップ撮影しながら、
ロープロlowepro カメラバッグ Stealth Reporter D650
花畑の全景を背景として写し込むという表現も可能です。
lowepro pro runner カメラバッグ
JADO ドライブレコーダー
【仕様】
Nietro様専用SIGMA Contemporary17-70mmF2.8-4
レンズ構成：10群13枚
SONY FEマウント SIGMA 85mm F1.4
最小絞り：22～29
kumao様用 富士フイルム 純正 Mマウント アダプター
画角：水平/97°10'～54°30'、垂直/74°10'～37°50'、対角線/107°30'～63°30'
Nikon AF75-300F4.5-5.6S 美品
絞り羽根枚数：6枚
ソニーミノルタ用 Sigma APO AF TELE 400mm 0962
最短撮影距離：0.24m
Godox TT600 ストロボ ソフトボックス
最大撮影倍率：0.17倍(22mm時)
shift-spl様専用 SIGMA 28-70mm/ 20mmF2セットで
フィルター径：77mm
CFexpress Type B 128GB+ カードリーダー
最大径×長さ：φ83.5×89.8mm
☆slime様専用☆nauticam ノーティカム NA マクロポート N60G
質量：385g
FUJIFILM チェキ instax mini 25 ホワイト本体その他一式
付属アクセサリー：レンズキャップ 、レンズフード EW-83E、レンズ保護フィルター付
Carl Zeiss
エンジェルバード CFexpress SE 512GB Type B
レンズポーチ は付属しません
【即日発送】DJI RONIN-SC ジンバル スタビライザー
電磁波測定器
AF機構有無: AF
ビタミン CさまNikon AF-S 24-70F2.8G ED
ズームレンズタイプ(新): 広角ズームレンズ
SIGMA 18-200F3.5-6.3DC/M
フォーマット種類: APS−C
Canon RF50mm F1.2 L USM 単焦点レンズ 一眼レフ
レンズマウント(メーカ): キヤノン EFマウント
セコニックスタジオデラックスL-398
一眼レフ/ミラーレス: 一眼レフ用
Nikon SB-900
交換レンズタイプ: ズームレンズ
DAHUA製 ハンディ型温度測定用サーマルカメラ DH-TPC-HT2201
特殊レンズタイプ: 特殊レンズ以外
SONYズームレンズ(16-70mm)-Eマウント
【ニッシンデジタル】キヤノン用ストロボi60A＆コマンダーAir10Sセット
#キヤノン
ローライアルミ製レンズ·カメラケース(おそらく純正)
#Canon
【トモサンさん専用】PENTAX DA★ 55mm F1.4 SDM 良品
商品の情報
ブランド
キヤノン
商品の状態
目立った傷や汚れなし
Panasonic G VARIO 12-32F3.5-5.6MEGA OIS
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イノン INON UWL-95S M67
Canon EF-S10-22F3.5-4.5 USMあまり使用しないので手放します。防湿庫(東洋リビング社製)で保管しています。状態は美品・動作良好です。レンズ内に傷、カビ、ホコリは目視できません。ただし、印字に一部ハゲがありますので画像をご確認ください。(画像6枚目)商品の紹介【特長】 35mm判換算で16～35mm相当の超広角域をカバー。広い画角と強いパースペクティブを活かして、広大な風景をダイナミックに写し込んだり、 被写体に寄って個性豊かなポートレートを撮影したり。 人の目では捉えられない写真独自の表現を存分に楽しめます。 また、最短撮影距離が0.24mときわめて短いため、花畑で手前の花をクローズアップ撮影しながら、 花畑の全景を背景として写し込むという表現も可能です。 【仕様】 レンズ構成：10群13枚 最小絞り：22～29 画角：水平/97°10'～54°30'、垂直/74°10'～37°50'、対角線/107°30'～63°30' 絞り羽根枚数：6枚 最短撮影距離：0.24m 最大撮影倍率：0.17倍(22mm時) フィルター径：77mm 最大径×長さ：φ83.5×89.8mm 質量：385g 付属アクセサリー：レンズキャップ 、レンズフード EW-83E、レンズ保護フィルター付レンズポーチ は付属しませんAF機構有無: AFズームレンズタイプ(新): 広角ズームレンズフォーマット種類: APS−Cレンズマウント(メーカ): キヤノン EFマウント一眼レフ/ミラーレス: 一眼レフ用交換レンズタイプ: ズームレンズ特殊レンズタイプ: 特殊レンズ以外#キヤノン#Canon
商品の情報
ブランド
キヤノン
商品の状態
目立った傷や汚れなし
『1年保証』 Canon EF-S10-22F3.5-4.5 USM 本体・フード付 その他
375
53分钟前
『1年保証』 Canon EF-S10-22F3.5-4.5 USM 本体・フード付 その他
¥
17,000
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(税込) 送料込み
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Canon EF-S10-22F3.5-4.5 USM 本体・フード付
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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東京都
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1~3日で発送
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出品者
f6b74f80
126
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この出品者は平均24時間以内に発送しています
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『1年保証』 Canon EF-S10-22F3.5-4.5 USM 本体・フード付 その他
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