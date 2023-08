【商品の説明】

☆商品名 :ナイキ エアジョーダン 6 レトロ "トロ ブラボー"

☆ブランド・メーカー:ナイキ

☆サイズ:28.5cm (US10.5)

☆カラー: VARSITY RED/BLACK

☆スタイル・カラー番号:CT8529-600

【商品の状態】

☆使用状況 :新品未使用 黒タグ付 箱付き

☆注意事項 :国内正規品

☆撮影時に箱から出しただけで試履き等は一切行っておりません。

☆新品未使用ですが検品、撮影の為に開封致しました。

※本品は撮影の為に箱から出したのみで新品未使用で綺麗な商品ですが、あくまでも1度人の手に渡った商品ですので、購入後の返品や交換、苦情等は受付け兼ねます。

製造上の傷や汚れがありました際は対応できませんので、ご容赦ください。

※ 製造時の初期傷や細かダメージなど

気になさる神経質な方はご遠慮ください。

※箱のキズ、中紙の破れ等はご了承ください

※素人保管の為、神経質な方は御遠慮下さい。

※箱の凹み等を過度に気にされる方は、入札をお控え下さい。

メインカラー···レッド

人気モデル···NIKE エアジョーダン6

シーン···バスケットボール

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

